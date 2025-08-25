यूपी पुलिस की बड़ी सफलता, टूरिस्ट बस में 200 किलो विस्फोटक छिपाकर दिल्ली लेकर जा रहे उजैर और शाहनवाज को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस (Baghpat Police) को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक प्राइवेट बस से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। दिल्ली जा रही इस बस में 200 किलो विस्फोटक (200 kg of Explosives) छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।

मुखबिर की सूचना पर मिली कामयाबी

यह घटना बागपत जिले (Baghpat District) के खेकड़ा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बड़ी खेप दिल्ली ले जाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने NH-709 बी पर एक टूरिस्ट बस को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान बस की सीटों और डिब्बों के नीचे 200 किलो विस्फोटक सामग्री छिपाई हुई थी। पुलिस ने फौरन बस को जब्त कर लिया और मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।

दो तस्कर गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हापुड़ निवासी उजैर (Uzair Resident Hapur) और मेरठ निवासी शाहनवाज (Shahnawaz Resident Meerut) के रूप में हुई है। बागपत पुलिस (Baghpat Police) ने प्रेसनोट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल, पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से लाया गया और इसे किसे सप्लाई किया जाना था।

क्या कहती है पुलिस?

पुलिस के मुताबिक, यह बस मुजफ्फरनगर के चरथावल से दिल्ली जा रही थी। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल कहां किया जाना था।