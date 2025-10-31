UP Rain Alert : यूपी में 6 नवंबर तक होगी बारिश, गिरेगा पारा, IMD का अलर्ट जारी

UP Rain Alert : यूपी में हो रही बेमौसम बरसात से कई इलाकों का तापमान लुढ़क गया है। मौसम विभाग (Meteorological Department) की ओर से आगामी छह नवंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। इस दौरान मौसम ठंडा और नम बना रह सकता है। इस मौसम के बाद ठंड बढ़ सकती है।

मौसम विभाग (Meteorological Department) के अलर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम के साफ होने की संभावना है. शुक्रवार, 31 अक्टूबर को विंध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में बारिश रही जारी

रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे ज़्यादा 47.8 मिलीमीटर (मिमी.) बारिश झांसी में दर्ज की गई। इसके अलावा उरई में 40 मिमी. और हमीरपुर में 24 मिमी. बारिश दर्ज की गयी। अयोध्या, कानपुर, सुलतानपुर, इटावा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बलिया, बहराइच, प्रयागराज और गोरखपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की सूचना है।

रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी लखनऊ में 22.9 मिमी. वर्षा दर्ज की गयी, जिससे तापमान में खासी गिरावट आयी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से लगभग 7.5 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके अनुसार बाराबंकी और अयोध्या में न्यूनतम तापमान सबसे कम 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में धुंध की चादर

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने कहा कि पूरे हफ्ते दिल्ली में सुबह और देर शाम धुंध छाए रहने की उम्मीद है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के पास प्रदूषक कण जमा होते जा रहे हैं।