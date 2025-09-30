  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Rain Alert : दशहरे से पहले पलटा मौसम, कानपुर-लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से मौसम बना सुहावना, यूपी में येलो अलर्ट जारी

UP Rain Alert : दशहरे से पहले पलटा मौसम, कानपुर-लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से मौसम बना सुहावना, यूपी में येलो अलर्ट जारी

यूपी में कई दिनों से हो रही भारी उमस से मंगलवार दोपहर से राहत मिली है। मंगलवार को अचानक मौसम सुहावना हो गया। कानपुर-लखनऊ समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि वैज्ञानिकों की मानें तो दशहरे पर भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभवना है। जिसे लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) में कई दिनों से हो रही भारी उमस से मंगलवार दोपहर से राहत मिली है। मंगलवार को अचानक मौसम सुहावना हो गया। कानपुर-लखनऊ (Kanpur-Lucknow) समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि वैज्ञानिकों की मानें तो दशहरे पर भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभवना है। जिसे लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी कर दिया गया है।

पढ़ें :- 'लखनऊ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ नहीं, पूरा सैलाब आएगा...' मुनव्वर राना की बेटी ने UP पुलिस को किया चैलेंज

लखनऊ दोपहर बाद आसमान में बादलों ने डेरा जमाया और देखते ही देखते दृश्यता का स्तर काफी कम हो गया

यूपी की राजधानी लखनऊ व कानपुर में मंगलवार दोपहर बाद आसमान में बादलों ने डेरा जमाया और देखते ही देखते दृश्यता का स्तर काफी कम हो गया। इस बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और तेज बारिश हुई। बारिश से हालांकि जलभराव जैसी कोई समस्या सामने नहीं आयी, लेकिन उमस कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के कारण यहां होने वाला भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच एक दिवसीय मैच में बाधा उत्पन्न हुई।

मौसम विभाग ने 30 और 1 अक्टूबर को पूरे यूपी में जारी किया येलो अलर्ट

दरअसल, मौसम विभाग (Meteorological Department) ने पहले ही बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को हुई इस वर्षा को मानसून की विदाई का संकेत माना जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग (Meteorological Department) की मानें तो 30 और 1 अक्टूबर को पूरे यूपी में येलो अलर्ट जारी है। मेघगर्जन के साथ वज्रपात और जोरदार हवा चलने की संभावना है। वहीं, 2, 4 और 5 अक्टूबर को पूर्वी यूपी बारिश के आसार हैं। जारी अलर्ट के अनुसार रायबरेली, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, फतेहपुर, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर सहित आसपास के जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम से तेज़ बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

पढ़ें :- श्रेयस अय्यर ने लाल गेंद वाले क्रिकेट से लिया ब्रेक, हाल ही में उन्होने करवाई थी पीठ की सर्जरी

खराब मौसम के दौरान खुले में न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें

प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, कौशांबी, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, अमेठी, कानपुर नगर, बाराबंकी, हरदोई, फर्रुखाबाद, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, हापुड़, अमरोहा समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। मौसम विभाग (Meteorological Department) ने लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले में न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है ताकि फसलों और जानवरों को नुकसान से बचाया जा सके।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Rain Alert : दशहरे से पहले पलटा मौसम, कानपुर-लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से मौसम बना सुहावना, यूपी में येलो अलर्ट जारी

UP Rain Alert : दशहरे से पहले पलटा मौसम, कानपुर-लखनऊ समेत कई...

अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री की भी नहीं सुनते थे ये IAS अफसर, सरकार ने अपर मुख्य सचिव बनाकर दिया इनाम!

अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री की भी नहीं सुनते थे ये IAS...

लखीमपुर में अभद्र टिप्पणी का वीडियो शेयर करना मोहतरमा को पड़ा भारी, अब हुई गिरफ्तार

लखीमपुर में अभद्र टिप्पणी का वीडियो शेयर करना मोहतरमा को पड़ा भारी,...

लखनऊ नगर निगम ने वित्त वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ रुपये से अधिक कर डाला भुगतान, विधानसभा समिति ने तलब की ऑडिट रिपोर्ट, अफसरों की उड़ी नींद

लखनऊ नगर निगम ने वित्त वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ रुपये से...

33 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे इरफान सोलंकी, कानपुर की सियासत में हलचल तेज

33 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे इरफान सोलंकी, कानपुर की सियासत...

NAUTANWA:स्वच्छता थीम पर बच्चों की कला ने बिखेरे रंग

NAUTANWA:स्वच्छता थीम पर बच्चों की कला ने बिखेरे रंग