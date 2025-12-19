UP School Closed : डीएम ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में कल छुट्टी घोषित की , ठंड व कोहरे के चलते लिया बड़ा फैसला

अंबेडकरनगर। यूपी (UP) के अंबेडकरनगर जिले (Ambedkar Nagar District) में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों को 20 दिसंबर को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला (District Magistrate Anupam Shukla) ने बताया कि लगातार खराब मौसम और कम दृश्यता से छात्रों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। पहले स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। लेकिन, स्थिति में सुधार न होने पर एक दिन का पूर्ण अवकाश घोषित किया गया है।