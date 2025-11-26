UP SIR : SIR अभियान में शत-प्रतिशत कार्य करने वाले बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारी बहराइच ने अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
बहराइच। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यूपी के बहराइच जिले की समस्त विधानसभा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संचालित है। इस दौरान बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे कर मतदाताओं को गणना पत्र वितरण व डिजिटाइजेशन का कार्य संपादित किया जा रहा है।

इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने 284-मटेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या- 335, प्रा०वि० बॉण्डी फतेहउल्लापुर कमरा नं0 1 की बूथ लेवल अधिकारी व ग्राम रोजगार प्रतिभा सिंह सहित अन्य ​बीएलओ जिन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान ईएफ डिजिटाइजेशन का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है। इनके द्वारा पूर्ण लगन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से किये गये अति महत्वपूर्ण निर्वाचन के पुनीत कार्य के लिए इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है।

कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में भेंटकर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले सभी बूथ लेवल अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए शॉल ओढ़ाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही समय सीमा में कार्य समाप्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ​अधिकारी / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बहराइच व अमित कुमार अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) उप जिला निर्वाचन अधिकारी बहराइच मौजूद थे।

