UP SIR: यूपी में एक बार फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, जानिए कब आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट?

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से इसकी जानकारी दी गयी है। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के बाद अब बुधवार को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची छह जनवरी को जारी की जाएगी।

By शिव मौर्या 
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से इसकी जानकारी दी गयी है। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के बाद अब बुधवार को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची छह जनवरी को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके साथ ही दावे और आपत्तियों की डेट बढ़ी है। अभी 27 अक्टूबर तक की मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ मतदाता थे। एसआईआर में 2.89 करोड़ मतदाता के नाम कट जाने के बाद अब 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी।

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषित तिथियों में संशोधन किया गया है। इसके तहत नई समय सारिणी जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक संशोधित कार्यक्रम के तहत अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 06 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके बाद दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि 06 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 के बीच नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च, 2026 को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपनी प्रविष्टियों की जांच कर आवश्यक सुधार, नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित दावे व आपत्तियां समय पर दर्ज कराएं, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सके।

 

