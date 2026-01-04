  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. US Attacks Venezuela : अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बोलीं- ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना

US Attacks Venezuela : अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बोलीं- ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US Vice President Kamala Harris) ने वेनेजुएला पर एक्शन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President  Donald Trump)  की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US Vice President Kamala Harris) ने वेनेजुएला पर एक्शन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President  Donald Trump)  की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है। उन्होंने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की कार्रवाइयों से अमेरिका न तो अधिक सुरक्षित, न ही अधिक मजबूत और न ही अधिक किफायती बनता है।

पढ़ें :- मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप ने इस देश के राष्ट्रपति को दी खुली धमकी, कहा- अपनी जान की फिक्र करो

कमला हैरिस (Kamala Harris) ने कहा कि मादुरो का क्रूर और अवैध तानाशाह होना इस तथ्य को नहीं बदलता कि ये कार्रवाई गैरकानूनी और नासमझी भरी थी। सत्ता परिवर्तन या तेल के लिए युद्ध, जिन्हें ताकत के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन अंततः अराजकता में तब्दील हो जाते हैं और अमेरिकी परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।

हैरिस ने आगे कहा कि अमेरिकी जनता ऐसा नहीं चाहती और वे झूठ से तंग आ चुके हैं। ये मामला न तो ड्रग्स का है और न ही लोकतंत्र का। ये तेल और डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय ताकतवर नेता बनने की चाहत का है। अगर उन्हें इन दोनों की परवाह होती, तो वे न तो दोषी ठहराए गए ड्रग तस्कर को माफ करते और न ही मादुरो के साथियों के साथ सौदे करते हुए वेनेजुएला के वैध विपक्ष को दरकिनार करते।

उन्होंने ट्रंप पर सैनिकों को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं। अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। एक क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं और न तो कोई कानूनी अधिकार दे रहे हैं, न ही कोई निकास योजना और न ही देश को कोई लाभ पहुंचा रहे हैं।

पूर्व उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जिसकी प्राथमिकताएं कामकाजी परिवारों के लिए लागत कम करना। कानून का शासन लागू करना। गठबंधनों को मजबूत करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी जनता को सर्वोपरि रखना हो।

पढ़ें :- अमेरिका ने वेनेजुएला पर बरसाए बम! राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले दी थी वॉर्निंग
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

US Attacks Venezuela : अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बोलीं- ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना

US Attacks Venezuela : अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बोलीं- ये...

Venezuela Attack : पोप लियो, बोले- वेनेजुएला के लोगों की संप्रभुता और मानवाधिकारों की हो रक्षा...

Venezuela Attack : पोप लियो, बोले- वेनेजुएला के लोगों की संप्रभुता और...

ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से सीरिया पर किया हमला, प्राचीन शहर पल्मायरा के पहाड़ी इलाके में गिराए बम

ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से सीरिया पर किया हमला, प्राचीन...

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए किया बड़ा ऐलान

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए...

मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप ने इस देश के राष्ट्रपति को दी खुली धमकी, कहा- अपनी जान की फिक्र करो

मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप ने इस देश के राष्ट्रपति...

Myanmar Independence Day : म्यांमार की सैन्य सरकार ने आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर किया बड़ा एलान, हजारों कैदियों को रिहा

Myanmar Independence Day : म्यांमार की सैन्य सरकार ने आजादी की 78वीं...