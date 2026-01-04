US Attacks Venezuela : अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बोलीं- ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US Vice President Kamala Harris) ने वेनेजुएला पर एक्शन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है।
नई दिल्ली। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US Vice President Kamala Harris) ने वेनेजुएला पर एक्शन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है। उन्होंने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की कार्रवाइयों से अमेरिका न तो अधिक सुरक्षित, न ही अधिक मजबूत और न ही अधिक किफायती बनता है।
कमला हैरिस (Kamala Harris) ने कहा कि मादुरो का क्रूर और अवैध तानाशाह होना इस तथ्य को नहीं बदलता कि ये कार्रवाई गैरकानूनी और नासमझी भरी थी। सत्ता परिवर्तन या तेल के लिए युद्ध, जिन्हें ताकत के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन अंततः अराजकता में तब्दील हो जाते हैं और अमेरिकी परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
Donald Trump’s actions in Venezuela do not make America safer, stronger, or more affordable.
That Maduro is a brutal, illegitimate dictator does not change the fact that this action was both unlawful and unwise. We’ve seen this movie before. Wars for regime change or oil that…
— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 4, 2026
हैरिस ने आगे कहा कि अमेरिकी जनता ऐसा नहीं चाहती और वे झूठ से तंग आ चुके हैं। ये मामला न तो ड्रग्स का है और न ही लोकतंत्र का। ये तेल और डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय ताकतवर नेता बनने की चाहत का है। अगर उन्हें इन दोनों की परवाह होती, तो वे न तो दोषी ठहराए गए ड्रग तस्कर को माफ करते और न ही मादुरो के साथियों के साथ सौदे करते हुए वेनेजुएला के वैध विपक्ष को दरकिनार करते।
उन्होंने ट्रंप पर सैनिकों को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं। अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। एक क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं और न तो कोई कानूनी अधिकार दे रहे हैं, न ही कोई निकास योजना और न ही देश को कोई लाभ पहुंचा रहे हैं।
पूर्व उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जिसकी प्राथमिकताएं कामकाजी परिवारों के लिए लागत कम करना। कानून का शासन लागू करना। गठबंधनों को मजबूत करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी जनता को सर्वोपरि रखना हो।