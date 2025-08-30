  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Trump Tariff News: यूएस कोर्ट ने ट्रंप को टैरिफ पर दिया झटका, राष्ट्रपति बोले फैसले से हिल जाएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था?

Trump Tariff News: यूएस कोर्ट ने ट्रंप को टैरिफ पर दिया झटका, राष्ट्रपति बोले फैसले से हिल जाएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था?

अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर us कोर्ट ने ट्रंप सरकार को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अगर ट्रंप के टैरिफ को खत्म किया जाता है, तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा?बता दें कि अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को 14 अक्तूबर तक का समय दिया है। तब तक टैरिफ लागू रहेगा और ट्रंप प्रशासन इसके लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर us कोर्ट ने ट्रंप सरकार को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अगर ट्रंप के टैरिफ को खत्म किया जाता है, तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा?बता दें कि अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को 14 अक्तूबर तक का समय दिया है। तब तक टैरिफ लागू रहेगा और ट्रंप प्रशासन इसके लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ को खारिज कर दिया, तो इससे अमेरिका को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

पढ़ें :- पुतिन ने भारत को लेकर ट्रंप के तेवर किए ठंडे! US प्रेसिडेंट बोले- टैरिफ पर फिर कर सकते हैं विचार

अमेरिकी अर्थव्यस्था को होगा नुकसान

डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कई देशों पर टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हुआ। इस दौरान ट्रंप ने कुछ देशों को टैरिफ में रियायत दी तो कई देशों का टैरिफ बढ़ा दिया।जुलाई 2025 तक सिर्फ टैरिफ से अमेरिका ने 159 बिलियन डॉलर (लगभग 14 लाख करोड़) कमाए हैं। ऐसे में अगर टैरिफ हटाने का आदेश दिया जाएगा, तो अमेरिका को यह पैसे रिफंड करने पड़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी खजाने पर बुरा असर पड़ेगा।

ट्रेड डील में लगेगा झटका

ट्रंप के  प्रशासन कई देशों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने  टैरिफ को गैरकानूनी बता दिया तो ट्रंप को  भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

पढ़ें :- 'हम ट्रंप के पैसों से गुज़ारा नहीं कर रहे, देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि-आधारित आर्थिक व्यवस्था लागू हो...' कांग्रेस सांसद की सरकार से अपील

क्या है पूरा मामला?

कोर्ट के फैसले सुनने डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया तो यह अमेरिका को बर्बाद कर देगा। बता दें कि अमेरिका की एक संघीय अदालत ने टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए 14 अक्टूबर तक इसे हटाने का आदेश दिया है। इस बीच ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

 

 

पढ़ें :- ट्रंप के टैरिफ वॉर में अमेरिकी शेयर मार्केट भी झुलसा, दो दिन में 5 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

Trump Tariff News: यूएस कोर्ट ने ट्रंप को टैरिफ पर दिया झटका, राष्ट्रपति बोले फैसले से हिल जाएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था?

Trump Tariff News: यूएस कोर्ट ने ट्रंप को टैरिफ पर दिया झटका,...

भारत का प्रभाव देख नरम हुआ पाकिस्तान, विदेश मंत्री डार ने कहा भारत से हो सकता है संवाद

भारत का प्रभाव देख नरम हुआ पाकिस्तान, विदेश मंत्री डार ने कहा...

Chandrayaan-5 Mission: भारत-जापान साथ मिलकर चांद पर भेजेंगे 'चंद्रयान-5 मिशन', दोनों देशों के बीच हुई बड़ी डील

Chandrayaan-5 Mission: भारत-जापान साथ मिलकर चांद पर भेजेंगे 'चंद्रयान-5 मिशन', दोनों देशों...

Ukrainian naval ship 'Simferopol' :  यूक्रेन का नौसैनिक जहाज 'सिम्फ़रोपोल' रूसी समुद्री ड्रोन द्वारा डूबा

Ukrainian naval ship 'Simferopol' :  यूक्रेन का नौसैनिक जहाज 'सिम्फ़रोपोल' रूसी समुद्री...

Thailand's PM Patongtarn Shinawatra : थाईलैंड की PM पैटोंगटार्न शिनावात्रा को अदालत ने किया बर्खास्त, राजनीति में तूफान

Thailand's PM Patongtarn Shinawatra : थाईलैंड की PM पैटोंगटार्न शिनावात्रा को अदालत...