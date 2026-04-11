US-Iran Talks : शांति वार्ता के बीच ईरान में ट्रंप की धमकी से अभी भी डर का माहौल, हवाई हमलों से थक चुके हैं लोग

US-Iran Talks : अमेरिका और ईरान के सीजफायर को स्थायी बनाने की दिशा में इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो गई है। इस शांति वार्ता के लिए दोनों देशों के बड़े नेता पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरान के लोगों ने हफ़्तों तक इज़रायल और अमेरिका की बमबारी के बाद एक नाज़ुक सीज़फ़ायर समझौते का स्वागत किया है, लेकिन उनके मन में अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का डर बना हुआ है।
US-Iran Talks : अमेरिका और ईरान के सीजफायर को स्थायी बनाने की दिशा में इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो गई है। इस शांति वार्ता के लिए दोनों देशों के बड़े नेता पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरान के लोगों ने हफ़्तों तक इज़रायल और अमेरिका की बमबारी के बाद एक नाज़ुक सीज़फ़ायर समझौते का स्वागत किया है, लेकिन उनके मन में अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का डर बना हुआ है।
समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, ईरानियों ने हफ़्तों तक इज़रायल और अमेरिका की बमबारी के बाद एक नाज़ुक सीज़फ़ायर समझौते का स्वागत किया है, लेकिन कई लोगों को डर है कि यह युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। कुछ लोगों को तो एक तरह का झटका भी लगा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात से पलटने और एक असहज शांति समझौते पर राज़ी होने से कुछ ही घंटे पहले उनकी सभ्यता को मिटा देने की धमकी दी थी।
बुधवार से लागू हुए इस सीज़फ़ायर ने राजधानी तेहरान में काफ़ी हद तक शांति ला दी है। इससे पहले, एक महीने से ज़्यादा समय तक भारी हमले होते रहे थे, जिनमें मुख्य रूप से सरकारी और सुरक्षा इमारतों को निशाना बनाया गया था, लेकिन कई घर भी तबाह हो गए थे। हालांकि, कई बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, और यह शांति समझौता पहले ही डगमगाने लगा है। इसकी वजह है लेबनान में ईरान के सहयोगी हिज़बुल्ला के ख़िलाफ़ इज़रायल का जारी युद्ध, और ईरान का होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने से इनकार करना—जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बेहद अहम जलमार्ग है।
ईरान की राजधानी के लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि शनिवार से शुरू हुई शांति वार्ता में कोई समझौता हो सकता है। उन्होंने एपी को बताया कि उनकी यह सावधानी भरी उम्मीद इस बात पर आधारित है कि दोनों पक्षों को यह एहसास हो गया है कि और ज़्यादा युद्ध से किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। लोगों ने कहा कि हफ़्तों तक चले हवाई हमलों से वे थक चुके हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि भले ही कोई समझौता हो जाए, लेकिन हालात को फिर से ठीक होने में अभी लंबा समय लगेगा।
62 साल के अमीर रज़ाई फ़ार ने कहा कि सिर्फ़ एक शांति समझौता काफ़ी नहीं है, “क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, इसकी बहुत बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ी है, और इसका बोझ आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा।” शहाब बानीताबा ने भी यह सवाल उठाया कि क्या किसी भी समझौते का पालन करने के मामले में अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि भले ही कागज़ों पर कोई ठोस समझौता हो जाए, “फिर भी इस बात की गुंजाइश बनी रहती है कि वह समझौता टूट जाए।”