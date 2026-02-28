US-इजरायल ने एक साथ ईरान पर किया हमला, राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसी हेडक्वार्टर को बनाया निशाना

US-Israel attacks Iran : अमेरिका ने आखिरकार ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उसने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है। जिसमें ईरानी राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों ने इस संयुक्त हमले की पुष्टि की है। हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को तेहरान से किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है।

इज़राइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इज़राइल ने ईरान के खिलाफ़ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है; ईरान में हमले के बाद के नज़ारे, जब आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। एक U.S. अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि यूएस ने (ईरान) हमले में हिस्सा लिया था और हमले भी कर रहा था। यरुशलम और तेल अवीव में सायरन सुनाई दिए, क्योंकि इज़राइल ने ईरान के खिलाफ एहतियाती हमला किया है। इज़राइली सेना ने कहा कि उसने देश भर के इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजा दिए हैं ताकि जनता को जवाबी कार्रवाई में “इज़राइल की ओर मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए तैयार किया जा सके।

इजरायल में विपक्ष के नेता याइर लैपिड ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मैं हम सबको याद दिलाना चाहता हूं: इज़राइल के लोग मज़बूत हैं। IDF और एयर फ़ोर्स मज़बूत हैं। दुनिया की सबसे मज़बूत ताकत हमारे साथ खड़ी है। ऐसे पलों में हम साथ खड़े होते हैं – और हम साथ मिलकर जीतते हैं। कोई गठबंधन नहीं है और कोई विपक्ष नहीं है, सिर्फ़ एक लोग और एक IDF है, और हम सब उनके पीछे हैं।” इस बीच, ईरान ने सेंट्रल तेहरान में तीन धमाकों की पुष्टि की है।