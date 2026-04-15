  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा- अगले दो दिनों मे दुनिया देखेगी कुछ बड़ा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा- अगले दो दिनों मे दुनिया देखेगी कुछ बड़ा

US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान के साथ चल रहे दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत से होने वाला समझौता ही सबसे बेहतर नतीजा होगा।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान के साथ चल रहे दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत से होने वाला समझौता ही सबसे बेहतर नतीजा होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सीज़फ़ायर को आगे बढ़ाना ज़रूरी होगा। ट्रंप ने आने वाले घटनाक्रमों को लेकर भरोसा जताया और कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया अगले दो दिनों में कुछ बहुत ही शानदार होते हुए देखेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध किसी समझौते के ज़रिए खत्म होगा या फिर ईरान की क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म करके तो ट्रंप ने कहा कि दोनों ही नतीजे मुमकिन हैं, लेकिन उन्होंने कूटनीति को अपनी पहली पसंद बताया।

पढ़ें :- ट्रंप ने पोप लियो से नहीं मांगी माफी, कहा- 42 हजार निर्दोष लोगों को मार डाला, धर्म गुरु ने किया पलटवार

ट्रंप ने अपनी लीडरशिप को लेकर एक बड़ा दावा भी किया और कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति न होता तो दुनिया के टुकड़े-टुकड़े हो गए होते। ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई जब कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कहा था कि US और ईरान के बीच अगले दो दिनों के अंदर और बातचीत हो सकती है। ट्रंप ने बताया कि बातचीत पहले से ही चल रही है, लेकिन उसकी रफ़्तार काफ़ी धीमी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सात हफ़्तों से चल रहे इस संघर्ष को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत का दूसरा दौर शायद यूरोप में कहीं हो सकता है। हालांकि। उन्होंने जगह में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि बातचीत के लिए इस्लामाबाद ज़्यादा मुमकिन जगह हो सकती है। इस्लामाबाद की ओर इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा कि आपको वहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगले दो दिनों में कुछ भी हो सकता है और हमारा झुकाव उसी तरफ़ जाने का ज़्यादा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सुवेंद्र अधिकारी का बड़ा बयान, कहा- 15 साल रही चोरों की सरकार, राम को मौका देने की करी अपील

सुवेंद्र अधिकारी का बड़ा बयान, कहा- 15 साल रही चोरों की सरकार,...

राहुल गांधी ने भाजपा और टीमएसी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- बंगाल का औधोगिक क्षेत्र कर दिया गया खत्म

राहुल गांधी ने भाजपा और टीमएसी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- बंगाल...

US- ईरान युद्ध के बीच बीजिंग में रूस और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई अहम बैठक, मध्य पूर्व की स्थिति पर रहेंगे सक्रिय

US- ईरान युद्ध के बीच बीजिंग में रूस और चीन के विदेश...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा- अगले दो दिनों मे दुनिया देखेगी कुछ बड़ा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा- अगले दो...

ट्रंप ने पोप लियो से नहीं मांगी माफी, कहा- 42 हजार निर्दोष लोगों को मार डाला, धर्म गुरु ने किया पलटवार

ट्रंप ने पोप लियो से नहीं मांगी माफी, कहा- 42 हजार निर्दोष...

अभिनेता गोविंदा ने लिया भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद, कहा- यहां आकर मुझे सच में होती है खुशी

अभिनेता गोविंदा ने लिया भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद, कहा- यहां आकर मुझे...