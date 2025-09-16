US-Venezuela Conflict : अमेरिका ने वेनेजुएला की दूसरी नाव को किया समुद्र में ध्वस्त, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो आरोपों से किया इनकार

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिका ने एक बार फिर समुद्र में वेनेजुएला की नाव पर हमला किया है। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट के जरिये दी है।

US-Venezuela Conflict : अमेरिका ने एक बार फिर समुद्र में वेनेजुएला की नाव पर हमला किया है। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट के जरिये दी है। ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखा है कि वेनेज़ुएला से गैरकानूनी नशीले पदार्थ ले जा रही नाव पर अमेरिका ने हमला किया और इसमें तीन लोगों की मौत हुई है।  राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह हमला Kinetic Strike SOUTHCOM क्षेत्राधिकार में किया गया और उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई हिंसक ड्रग तस्करों और नार्को टेररिस्ट्स के खिलाफ थी। डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो (President Nicolas Maduro) लगातार एक-दूसरे पर हमलावर हैं।

इसके पहले भी Venezuelan Government ने अमेरिका के ड्रग्स वाले आरोपों से इनकार किया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि जिन नौ लोगों की मौत हुई, वे न तो Tren de Aragua के सदस्य थे और न ही वे ड्रग तस्कर थे। वेनेजुएला की तरफ से ये भी कहा गया था कि मारे गए लोग तस्कर नहीं बल्कि आम नागरिक थे।

