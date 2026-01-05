US उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के घर पर हमला, खिड़कियों के शीशे टूटे, संदिग्ध हिरासत में

नई दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (US Vice President JD Vance) के घर पर सोमवार तड़के हमला हुआ है। इस हमले में उनके घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचने की सूचना है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।

यह घटना सिनसिनाटी के ईस्ट वॉलनट हिल्स इलाके (East Walnut Hills Area) में स्थित जेडी वेंस (JD Vance) के आवास पर हुई, जो विलियम हॉवर्ड टैफ्ट ड्राइव (William Howard Taft Drive) पर है। स्थानीय समय के मुताबिक, रात करीब 12:15 बजे यूएस सीक्रेट सर्विस (US Secret Service) ने हमले के संबंध में पुलिस को सूचना दी। सिनसिनाटी पुलिस डिस्पैचर (Cincinnati Police Dispatcher) ने FOX19 NOW को बताया कि सीक्रेट सर्विस (Secret Service) ने एक व्यक्ति को ‘पूर्व दिशा की ओर भागते हुए’ देखा था, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया।

फिलहाल घटना से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।