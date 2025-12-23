Cavity Remedies: दांतों के कीड़ों को जड़ से खत्म करने के लिए किचन में मौजूद इन 3 चीजों का ऐसे करें इस्तेमाल

  1. हिन्दी समाचार
कैविटी की समस्या आम बन गयी है । बच्चों से लेकर बड़े तक इस प्रॉबलम से परेशान हैं. आपको बता दें कि दांतों में छोटे काले गड्ढे होते हैं जिन्हें दांतों के कीड़े कहा जाता है. सड़न के कारण यह दांतों को खोखला करने लगते हैं. कैविटीज (Cavities) के कई कारण हो सकते हैं. दांतों का साफ ना होना, मुंह में बैक्टीरियल इंफेक्शन, मीठी चीजों का ज्यादा सेवन, या हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या. अगर लंबे समय तक टूथ कैविटी की समस्या रहती है तो दांत खराब होने लगते हैं। अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो सावधान हो जाइए।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

दांतों के कीड़ों से कैसे छुटकारा पाएं-

लहसुन

किचन में मौजूद लहसुन एक ऐसा हर्ब है जिसे कई तरह की डिशेज में तड़के के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने ही नहीं सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. क्योंकि इसमें मौजूद एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण इसे एक बेहतरीन पेनकिलर बनाते हैं, जो दांतों के दर्द और कीड़ों से राहत दिला सकते हैं. दांतों के कीड़ों को दूर करने के लिए आप लहसुन को कच्चा खा चबा सकते हैं या इसके तेल को रूई की मदद से कीड़े वाली जगह पर लगा सकते हैं.

 लौंग

लौंग के सेवन और इसके तेल से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. लौंग में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो दांत दर्द कम करने और कीड़ों से राहत दिलाने में मददगार हैं. आप लौंग को चूसकर भी खा सकते हैं या इसके तेल को कीड़े वाली जगह पर कॉटन की मदद से लगा सकते हैं.

हींग-

एक गिलास पानी में आधा चम्मच हींग पाउडर डालकर 5 मिनट तक उबालें. फिर इस पानी को ठंडा करने के बाद इससे कुल्ला करें. इससे मुंह के बैक्टीरिया और दांत के कीड़े से राहत मिल सकती है. क्योंकि इसमें एंटीइंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीफ्लैटुलेंट गुण पाए जाते हैं.

 

