Utpanna Ekadashi 2025 : उत्पन्ना एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये खास उपाय , तिजोरी भर देंगी मां लक्ष्मी

सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास के कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति सारे दुख-दोष दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक ग्रथों के अनुसार, भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा के लिए समर्पित इस व्रत वाले दिन तुलसी से जुड़े खास उपाय।

भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में एकादशी व्रत रखने वाले साधक को शुभता और सौभाग्य बढ़ाने वाले इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए।

माता तुलसी को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की जड़ में जल अर्पित करें। इच्छानुसार, आप तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं।

उत्पन्ना एकादशी के अवसर पर तुलसी माता की पूजा करते समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है।

साधक को इस दिन पूजा में विशेष रूप से तुलसी दल चढ़ाना चाहिए।