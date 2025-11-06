  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प के साथ कर रही है कार्य: डॉ. प्रियंका मौर्य

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प के साथ कर रही है कार्य: डॉ. प्रियंका मौर्य

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्य आजमगढ़ पहुंची, जहां जनसुवाई कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की समस्याअें को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी उत्थान यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्य आजमगढ़ पहुंची, जहां जनसुवाई कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की समस्याअें को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी उत्थान यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है।

पढ़ें :- UP Board Exam: यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीख का एलान, इस दिन से शुरू होगी हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा

डॉ. प्रियंका मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, आपकी सेवा-मेरा कर्तव्य…आज जनपद आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न मामलों को विस्तारपूर्वक सुनकर, तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है-हर पीड़ित को न्याय, हर महिला को सम्मान और हर बहन की सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण…उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। नारी सुरक्षा-नारी सम्मान-नारी उत्थान यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है।

पढ़ें :- सीएम योगी ने 72 परिवारों के लिए निर्मित फ्लैट की सौंपी चाबी, कहा-अब माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर बन रहे गरीबों के घर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने...

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प के साथ कर रही है कार्य: डॉ. प्रियंका मौर्य

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प के...

VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने पर ओवरचार्जिंग देने का क्या था विरोध

VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने...

VIDEO VIRAL : आजमगढ़ में बैंक कर्मचारी दोस्त के चेहरे पर किया पेशाब, घिनौनी करतूत मामले में अब पुलिस ने किया गिरफ्तार

VIDEO VIRAL : आजमगढ़ में बैंक कर्मचारी दोस्त के चेहरे पर किया...

हत्या का आरोपी घटना के 4 घंटे बाद मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, प्रेम कहानी में बाधा बनने के चलते की गयी हत्या

हत्या का आरोपी घटना के 4 घंटे बाद मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार,...

सोनौली में विधायक ऋषि त्रिपाठी का दौरा, व्यापारियों से जनसंवाद —समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

सोनौली में विधायक ऋषि त्रिपाठी का दौरा, व्यापारियों से जनसंवाद —समस्याओं के...