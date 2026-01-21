  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. Uttarakhand Budget Session 2026 : सीएम धामी, बोले- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र

Uttarakhand Budget Session 2026 : सीएम धामी, बोले- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र

अब सीएम पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने साफ किया है कि उत्तराखंड बजट सत्र (Uttarakhand Budget Session) ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (Capital Gairsain) के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन (Bhararisain Assembly Building) में ही आहूत किया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

देहरादून। उत्तराखंड बजट सत्र (Uttarakhand Budget Session 2026) की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैबिनेट ने बजट सत्र की तिथि और स्थान के चयन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami)  को अधिकृत किया है। ऐसे में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने साफ किया है कि उत्तराखंड बजट सत्र (Uttarakhand Budget Session) ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (Capital Gairsain) के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन (Bhararisain Assembly Building) में ही आहूत किया जाएगा।

पढ़ें :- World Economic Forum 2026 : सेल्सफोर्स सीईओ मार्क बेनियोफ ने चेताया, बोले- एआई बना 'सुसाइड कोच', अब इस पर लगाम कसना जरूरी

बता दें कि राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस बजट सत्र (Budget Session) को धामी सरकार (Dhami Government) का आखिरी बजट सत्र माना जा रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Uttarakhand Budget Session 2026 : सीएम धामी, बोले- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र

Uttarakhand Budget Session 2026 : सीएम धामी, बोले- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में...

शंकराचार्य की पदवी व अधिकारियों के नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रखा अपना पक्ष, बोले- लेंगे लीगल एक्शन

शंकराचार्य की पदवी व अधिकारियों के नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रखा...

Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना मोबाइल, नामजद पूर्व विधायक सुरेश राठौर रहे गैरहाजिर

Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना...

Video- BJP MLA अरविंद पांडे पर जमीन कब्जा का लगा गंभीर आरोप, पीड़ित ने धामी से लगाई गुहार, नहीं मिला न्याय तो सामूहिक आत्मदाह

Video- BJP MLA अरविंद पांडे पर जमीन कब्जा का लगा गंभीर आरोप,...

शीतलहर के बीच इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठिठुरन

शीतलहर के बीच इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, उत्तर भारत...

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी ने CBI जांच की सिफारिश की, परिजन लगातार कर रहे थे मांग

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी ने CBI जांच...