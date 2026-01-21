Uttarakhand Budget Session 2026 : सीएम धामी, बोले- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र

अब सीएम पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने साफ किया है कि उत्तराखंड बजट सत्र (Uttarakhand Budget Session) ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (Capital Gairsain) के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन (Bhararisain Assembly Building) में ही आहूत किया जाएगा।
देहरादून। उत्तराखंड बजट सत्र (Uttarakhand Budget Session 2026) की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैबिनेट ने बजट सत्र की तिथि और स्थान के चयन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) को अधिकृत किया है। ऐसे में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने साफ किया है कि उत्तराखंड बजट सत्र (Uttarakhand Budget Session) ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (Capital Gairsain) के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन (Bhararisain Assembly Building) में ही आहूत किया जाएगा।
बता दें कि राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस बजट सत्र (Budget Session) को धामी सरकार (Dhami Government) का आखिरी बजट सत्र माना जा रहा है।