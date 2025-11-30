Uttarakhand Earthquake Chamoli : चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके , रिएक्टर स्केल पर इतनी थी तीव्रता

Uttarakhand Earthquake Chamoli : उत्तराखंड के चमोली जिले में आज रविवार (30 नवंबर) की सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक हिलती धरती को देख लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ समय तक दहशत का माहौल बना रहा।

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र (एनसीएस) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 दर्ज की गई। यह घटना सुबह 10:27 बजे की बताई जा रही है।

जिला प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी किया और राहत टीमों को तैयार रखा. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोई जान-माल की हानि या संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है।