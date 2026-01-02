  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू, बोले- बिहार में 20-25 हजार रूपए में मिल जाती हैं लड़कियां

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू, बोले- बिहार में 20-25 हजार रूपए में मिल जाती हैं लड़कियां

Uttarakhand minister Rekha Arya's husband, Girdhari Lal Sahu, said that girls can be found for 20-25 thousand rupees in Bihar.

By संतोष सिंह 
Updated Date

देहरादून। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू के बयान से एक बार फिर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में गिरधारी लाल साहू को यह कहते सुना जा रहा है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो 20–25 हजार में बिहार से लड़की खरीद लो।

पढ़ें :- UP school closed: यूपी में 12वीं तक के स्कूलों में बढ़ी छुट्टी, भीषण ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लिया फैसला

पढ़ें :- Indore Water Contamination : 26 पानी के सैंपल में मिला बैक्टीरियल संक्रमण, NHRC ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से दो हफ़्ते के अंदर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

उत्तराखंड में पहले से ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में एक कैबिनेट मंत्री के पति के बयान ने भी नया विवाद पैदा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि यह बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि सत्ता से जुड़े लोगों के भीतर मौजूद उस मानसिकता को उजागर करता है, जो महिलाओं को वस्तु समझने से बाज नहीं आती। वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे महिला विरोधी सोच करार देते हुए कहा कि जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी संभालने वाली मंत्री के परिवार से इस तरह की भाषा सामने आए, वह सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कैसे कर सकती है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने इस बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए भाजपा को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि यह बयान भाजपा और उससे जुड़े लोगों की असली सोच को उजागर करता है। सुजाता पाल ने यह भी आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार की असफलता पहले ही सामने आ चुकी है और अब इस तरह के बयान सरकार की संवेदनहीनता को और पुख्ता करते हैं। कांग्रेस ने मांग की कि भाजपा नेतृत्व इस पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाए और जिम्मेदारी तय करे।

आरजेडी का हमला, बिहार की महिलाओं का अपमान बताया

यह मामला उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहा। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी इस बयान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा और संघ से जुड़े लोगों की बिहार की महिलाओं को लेकर ऐसी घृणित सोच बार-बार सामने आती रही है। आरजेडी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की और आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। आरजेडी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री के पति द्वारा दिया गया यह बयान बिहार की महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच को दर्शाता है और यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी विचारधारा का प्रतिबिंब है।

गिरधारी लाल साहू की सफाई

बढ़ते विवाद के बीच गिरधारी लाल साहू ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। साहू के मुताबिक, वह अपने एक दोस्त के विवाह से जुड़ा किस्सा सुना रहे थे और उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर उनके बयान को राजनीतिक रंग दे रही है ताकि उनकी पत्नी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।

पढ़ें :- वित्त विभाग की समीक्षा बैठक: सीएम योगी बोले-बजट व्यय में तेजी लाने हेतु प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए

पुराने विवादों से भी जुड़ा रहा है नाम

गिरधारी लाल साहू का नाम पहली बार विवादों में नहीं आया है। इससे पहले भी वह कई गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में रह चुके हैं। उनके खिलाफ एक डबल मर्डर केस में नाम सामने आने की चर्चाएं होती रही हैं, हालांकि इन मामलों में कानूनी स्थिति क्या रही, इस पर समय-समय पर अलग-अलग दावे किए गए हैं। इसके अलावा उन पर एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप भी लगा था। आरोप है कि उन्होंने अपने नौकर नरेश चंद्र गंगवार की किडनी धोखे से निकलवाकर अपनी दूसरी पत्नी बैजयंती माला साहू का ट्रांसप्लांट कराया। नरेश चंद्र गंगवार का दावा रहा है कि जून 2015 में उसे मदद के बहाने श्रीलंका ले जाया गया, जहां कोलंबो के एक अस्पताल में उसकी किडनी निकाल ली गई।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू, बोले- बिहार में 20-25 हजार रूपए में मिल जाती हैं लड़कियां

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू, बोले- बिहार...

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा: यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी; 7 लोगों की मौत

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा: यात्रियों से भरी बस खाई में...

देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम: अखिलेश यादव

देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद...

Ankita Bhandari Murder Case : उर्मिला सनावर का ऑडियो बना उत्तराखंड बीजेपी के गले की फांस , त्रिवेंद्र सिंह रावत का टिप्पणी से इंकार

Ankita Bhandari Murder Case : उर्मिला सनावर का ऑडियो बना उत्तराखंड बीजेपी...

Ankita Murder Case : एक वीडियो ने देहरादून से दिल्ली तक मचाई हलचल; VIP को लेकर सियासत में फिर घमासान, क्या अब खुलेगा राज ?

Ankita Murder Case : एक वीडियो ने देहरादून से दिल्ली तक मचाई...

उत्तराखंड में वन भूमि ‘लूट’ का क्या खेल? CJI ने स्वत: लिया संज्ञान, बोले- जंगल पर हो रहा कब्जा , लेकिन राज्य सरकार और अधिकारी बने रहे मूक दर्शक

उत्तराखंड में वन भूमि ‘लूट’ का क्या खेल? CJI ने स्वत: लिया...