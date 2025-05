Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2025 में कायम रहा सूर्यवंशी का ‘वैभव’, धोनी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2025 में एंट्री करने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) क्रिकेट की दुनिया में छा गए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। अब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के पैर छुकर आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही उनके आईपीएल 2025 के सीजन का समापन भी हो गया है। दरअसल, राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मंगलवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला हुआ। राजस्थान का इस सीजन यह आखिरी मुकाबला था और 14 साल के वैभव इस मैच में भी अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे।

इस मुकाबले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस दौरान वैभव (Vaibhav Suryavanshi) का महेंद्र सिंह धोनी से सामना हुआ। इस दौरान युवा बल्लेबाज ने धोनी के पैर छुए। हालांकि, इस दौरान धोनी उन्हें रोकते हुए नजर आए। वैभव आईपीएल में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने पहले ही सीजन में काफी सुर्खियां बटोरी।

𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚𝙧𝙞𝙨𝙝 😊

This is what #TATAIPL is all about 💛🩷#CSKvRR | @ChennaiIPL | @rajasthanroyals pic.twitter.com/hI9oHcHav1

— IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2025