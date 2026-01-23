  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Vaishno Devi Snowfall :  बर्फबारी और भारी बारिश के चलते रोकी गई वैष्णों देवी यात्रा ,  नए रजिस्ट्रेशन भी बंद

Vaishno Devi Snowfall :  बर्फबारी और भारी बारिश के चलते रोकी गई वैष्णों देवी यात्रा ,  नए रजिस्ट्रेशन भी बंद

जम्मू-कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर भारी बारिश और बर्फबारी ने मां वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के कदम रोक दिए है।  ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Vaishno Devi Yatra Registrations Closed :  जम्मू-कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर भारी बारिश और बर्फबारी ने मां वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के कदम रोक दिए है।  ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास साल की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे यात्रा रोक दी गई है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में बारिश के साथ बर्फबारी हुई है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वैष्णो देवी भवन पर भी बर्फबारी हो रही है।  श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों के चलते कटरा में ही रोक दिया गया है।

पढ़ें :- Vaishno Devi Yatra : आज से मां वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू , श्रद्धालु कर सकेंगे माता रानी के दर्शन

वहीं, ताजा जानकारी मिली है कि नए रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। यह फैसला श्रद्धालुओं की जान-माल की रक्षा के लिए लिया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने की चेतावनी दी है।

 पर्यटकों के चेहरे खिले
बर्फभारी को लेकर बात की जाए तो, कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरों पर खुशी ला दी है। जम्मू-कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों की संख्या में तेजी देखने को मिली। मौसम विभाग श्रीनगर के मुताबिक, यह बदलाव लंबे शुष्क मौसम के बाद राहत लेकर आया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vaishno Devi Snowfall :  बर्फबारी और भारी बारिश के चलते रोकी गई वैष्णों देवी यात्रा ,  नए रजिस्ट्रेशन भी बंद

Vaishno Devi Snowfall :  बर्फबारी और भारी बारिश के चलते रोकी गई...

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर आखिर क्यों चढ़ाई जाती है पीली चादर? 800 साल से चली आ रही है परंपरा

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर आखिर...

Basant Panchami 2026 : आज है बसंत पंचमी , अपनाएं ये खास वास्तु उपाय

Basant Panchami 2026 : आज है बसंत पंचमी , अपनाएं ये खास...

23 जनवरी 2026 का राशिफल: आज नए विचार और अवसर आपका साथ देंगे...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

23 जनवरी 2026 का राशिफल: आज नए विचार और अवसर आपका साथ...

Basant Panchami 2026 Date :  बसंत पंचमी पर पूजा करने से पुराने दोष कम होते है,  जानें कब मनाई जाएगी

Basant Panchami 2026 Date :  बसंत पंचमी पर पूजा करने से पुराने...

22 जनवरी 2026 का राशिफल: आज सेहत पर ध्यान दें, कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

22 जनवरी 2026 का राशिफल: आज सेहत पर ध्यान दें, कार्यक्षेत्र में...