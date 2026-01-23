Vaishno Devi Snowfall :  बर्फबारी और भारी बारिश के चलते रोकी गई वैष्णों देवी यात्रा ,  नए रजिस्ट्रेशन भी बंद

Vaishno Devi Yatra Registrations Closed : जम्मू-कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर भारी बारिश और बर्फबारी ने मां वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के कदम रोक दिए है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास साल की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे यात्रा रोक दी गई है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में बारिश के साथ बर्फबारी हुई है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वैष्णो देवी भवन पर भी बर्फबारी हो रही है। श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों के चलते कटरा में ही रोक दिया गया है।

वहीं, ताजा जानकारी मिली है कि नए रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। यह फैसला श्रद्धालुओं की जान-माल की रक्षा के लिए लिया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने की चेतावनी दी है।

पर्यटकों के चेहरे खिले

बर्फभारी को लेकर बात की जाए तो, कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरों पर खुशी ला दी है। जम्मू-कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों की संख्या में तेजी देखने को मिली। मौसम विभाग श्रीनगर के मुताबिक, यह बदलाव लंबे शुष्क मौसम के बाद राहत लेकर आया है।