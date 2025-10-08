Vaishno Devi Yatra : आज से मां वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू , श्रद्धालु कर सकेंगे माता रानी के दर्शन

  1. हिन्दी समाचार
वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर से शुरू होने जा रही है। त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला में भारी बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित किया गया था।

By अनूप कुमार 
