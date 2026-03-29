Vastu Tips :  हनुमान जन्मोत्सव पर घर लाएं संकटमोचक की पंचमुखी तस्वीर , मनोकामनाएं होंगी पूर्ण , वास्तु दोष से पाएं निजात

पवन पुत्र हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी बहुत सरल है और अपने भक्तों पर कृपा करते है। हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
हनुमान जन्मोत्सव के दिन घऱ में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर को स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर या मुर्ति को घर में लाकर सही विधि से स्थापित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही आपको वास्तु और मंगल दोष से भी निजात मिल सकती है। आइए ऐसे में जान लेते हैं हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर को घर में स्थापित करने की सही विधि।
जिस स्थान पर आप हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर को लगाना चाहते हैं उस स्थान को भी गंगाजल से शुद्ध करें। हनुमान जी की तस्वीर को उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में लगाना बेहद शुभ माना जाता है।
हनुमान जी की तस्वीर को पूजा स्थल पर रखकर सबसे पहले इसकी पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें
अब सही स्थान पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को स्थापित करके। धूप-दीप दिखाकर इसकी पूजा करें। फल-फूल आदि हनुमान जी को अर्पित करें।
घर में बजरंगबली हनुमान जी की तस्वीर को इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि आसानी से आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़े। ऐसा करने से जब भी आप हनुमान जी की तस्वीर को देखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है।
हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर को स्थापित करने के लिए हनुमान जयंती और मंगलवार के दिन को बेहद शुभ माना जाता है।