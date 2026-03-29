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Vastu Tips :  हनुमान जन्मोत्सव पर घर लाएं संकटमोचक की पंचमुखी तस्वीर , मनोकामनाएं होंगी पूर्ण , वास्तु दोष से पाएं निजात

पवन पुत्र हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी बहुत सरल है और अपने भक्तों पर कृपा करते है। हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।

By अनूप कुमार 
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