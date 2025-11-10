  1. हिन्दी समाचार
  3. Vastu Upay : मनी प्लांट सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक , सही दिशा में लगाने से खुलते है तरक्की के रास्ते

मनी प्लांट की हरी पत्तियां देखने में खूबसूरत लगती है और वास्तु शास्त्र इनको धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ये पौधा घर की सुंदरता  और शुभता बढ़ाता है।

By अनूप कुमार 
