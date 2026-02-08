Shukra Chandra Yuti 2026 :  मार्च में शुक्र-चंद्र की युति से आएगा बदलाव , इन राशियों की चमकेगी किस्मत 

Shukra Chandra Yuti 2026 : मार्च माह में ग्रहों की चाल से कुछ अदभुद संयोंग बनेंगे। कुछ प्रभावशाली ग्र​हों की युति से कई राशियों के जातकों के जीवन में बदलाव आए्गा। साल 2026 के तीसरे महीने मार्च में करीब चार दिन तक मीन राशि में ऐश्वर्य के देवता शुक्र ग्रह और मन के स्वामी चंद्र ग्रह साथ में रहेंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में युति कहा जाता है। आइये जानते।

2 मार्च 2026 को सुबह करीब 1 बजे सुख-सुंदरता के दाता शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर वह 26 मार्च की सुबह लगभग 5 बजे तक रहेंगे। हालांकि, इस बीच 18 मार्च को रात में 11 बजे के आसपास मां-मन के देवता चंद्र ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर वह 21 मार्च की सुबह करीब 2 बजे तक रहेंगे।

कर्क राशि

शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह की युति से कर्क राशि वालों सफलता मिलेगी। जहां अतिरिक्त लाभ मिलने के योग हैं, वहीं दूसरी तरफ घर का तनाव भी समाप्त होगा। रिश्तों में सफलता मिलेगी। पिछले साल आपने जिस चीज में निवेश किया था, वहीं पर इस बार भी अपनी किस्मत आजमाना बढ़िया रहेगा।

धनु राशि

मार्च महीने के ये चार दिन धनु राशि वालों के लिए विशेष रहने वाले हैं। करियर में आगे बढ़ने से मानसिक शांति मिलेगी, वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने रिश्तों में सुधार होते हुए देखेंगे। आर्थिक निवेश इस दौरान करना हर उम्र के जातकों के लिए ठीक रहेगा।

मकर राशि

मीन राशि में शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह का चार दिन तक साथ रहना मकर राशि वालों के लिए अशुभ साबित नहीं होगा। जहां एक तरफ आपको आर्थिक मुनाफा कमाने का शानदार मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा लव लाइफ में स्थिरता और शरीर के दर्द में भी आराम मिलेगा।