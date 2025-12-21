  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Shukra Gochar 2025  :  शुक्र देव के गोचर से चमकेगी इन राशियों की किस्मत ,  शुभ योग  में बनाएं बिगड़े काम

Shukra Gochar 2025  :  शुक्र देव के गोचर से चमकेगी इन राशियों की किस्मत ,  शुभ योग  में बनाएं बिगड़े काम

ऐश्वर्य और भौतिक सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र देव 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 30 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में गोचर करेंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shukra Gochar 2025  :  शुक्र देव के गोचर से चमकेगी इन राशियों की किस्मत ,  शुभ योग  में बनाएं बिगड़े काम

Shukra Gochar 2025  :  शुक्र देव के गोचर से चमकेगी इन राशियों...

21 दिसंबर 2025 का राशिफल : रविवार को इन राशियों पर बरसेगी सूर्य देव की कृपा, जानें मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत?

21 दिसंबर 2025 का राशिफल : रविवार को इन राशियों पर बरसेगी...

Budh Rashi Parivartan 2025 :  ग्रहों के राजकुमार बुध देव 29 दिसंबर को करेंगे राशि परिवर्तन , इन राशियों को होगा लाभ

Budh Rashi Parivartan 2025 :  ग्रहों के राजकुमार बुध देव 29 दिसंबर...

20 दिसम्बर 2025 का राशिफल : मेष, कर्क सहित इन राशियों का शुरू हो रहा है गोल्डन टाइम , पढ़ें अपना राशिफल

20 दिसम्बर 2025 का राशिफल : मेष, कर्क सहित इन राशियों का...

Paush Amavasya 2025 : आज पौष अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ शुभ संयोग , कर लें ये काम, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद

Paush Amavasya 2025 : आज पौष अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ...

19 दिसम्बर 2025 का राशिफल : मंगल और सूर्य की युति से इन 5 राशियों को होगा तगड़ा धन-लाभ, जानें अपनी राशि का हाल?

19 दिसम्बर 2025 का राशिफल : मंगल और सूर्य की युति से...