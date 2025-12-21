Shukra Gochar 2025  :  शुक्र देव के गोचर से चमकेगी इन राशियों की किस्मत ,  शुभ योग  में बनाएं बिगड़े काम

ऐश्वर्य और भौतिक सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र देव 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 30 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, 10 दिन के भीतर विलास और प्रेम के देवता शुक्र का दो बार चाल बदलना तीन राशियों के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए साल 2025 के आखिर में यह गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है। जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। रोजगार से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं। करियर की दिशा में नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होने लगेंगे।

तुला राशि

अचानक धन लाभ की संभावना बनती दिख रही है। पैतृक संपत्ति से लाभ की प्रबल संभावना है। मानसिक शांति मिलेगी और घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

धनु राशि

साल के आखिर में धनु राशि वालों का खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। आय में वृद्धि के साथ बैंक-बैलेंस बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोग अपने स्टार्टअप पर भी ध्यान दे सकते हैं। करियर, प्रेम जीवन और आर्थिक क्षेत्र में नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं।