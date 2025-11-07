  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में गोचर , इन राशियों को रहना होगा सावधान

Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में गोचर , इन राशियों को रहना होगा सावधान

ऐश्वर्य के देवता शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक सुख का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब-जब शुक्र ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, तब-तब प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन पर इसका असर देखने को मिलता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

 Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक सुख का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब-जब शुक्र ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, तब-तब प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन पर इसका असर देखने को मिलता है।  7 नवंबर 2025 को शुक्र का गोचर स्वाति नक्षत्र में होने जा रहा है।

पढ़ें :- Shukra Gochar 2025 : भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव आज करेंगे नक्षत्र परिवर्तन , इन राशियों के जीवन में आएंगी खुशियां

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को जीवनसाथी से किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। सलाह है कि आप अपने साथी से बातचीत बनाए रखें और किसी भी बात को अहं का मुद्दा न बनाएं।

कर्क राशि
कर्क राशि के विवाहित जातकों को रिश्ते में सावधानी बरतनी होगी। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपके जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जिससे संबंधों में दरार आने की संभावना बन सकती है।

तुला राशि
तुला राशि के जातक इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक विवादों में उलझ सकते हैं। प्रेम संबंधों में परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे टेंशन बढ़ सकता है। घर के माहौल में मनमुटाव और बहस हो सकती है।

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के अविवाहित जातकों को अपने भावनाओं को व्यक्त करने से फिलहाल बचना चाहिए। इस समय किसी दोस्त या करीबी से प्रेम का इजहार करने पर नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों में कड़वाहट से बचें।

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के प्रेम जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मीन राशि वालों और इनके पार्टनर के बीच कोई तीसरा व्यक्ति दखल दे सकता है। यह समय संयम और धैर्य बनाए रखने का है, वरना पुराना रिश्ता टूट सकता है या कमजोर पड़ सकता है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में गोचर , इन राशियों को रहना होगा सावधान

Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र...

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति 4 दिन बाद होंगे वक्री , विष्णु मंदिर में अर्पित करें  पीले फूल

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति 4 दिन बाद होंगे वक्री ,...

07 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की आज बदलेगी किस्मत, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में मिलेगा फायदा

07 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की आज बदलेगी किस्मत, नए...

Surya Nakshatra Gochar 2025 : गुरु के नक्षत्र में सूर्य नारायण का गोचर ,  इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Surya Nakshatra Gochar 2025 : गुरु के नक्षत्र में सूर्य नारायण का...

Annapurna Jayanti 2025 : मार्गशीर्ष मास  में मनाई जागी मां अन्नपूर्णा की जयंती, जानें तिथि और महत्व

Annapurna Jayanti 2025 : मार्गशीर्ष मास  में मनाई जागी मां अन्नपूर्णा की...

06 नवंबर 2025 का राशिफलः दिन करियर, प्रेम और धन के दृष्टिकोण से आज कई राशियों का दिन रहेगा महत्वपूर्ण

06 नवंबर 2025 का राशिफलः दिन करियर, प्रेम और धन के दृष्टिकोण...