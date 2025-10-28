  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Shukra Gochar october : वैभव और प्रेम के दाता ग्रह शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन , इन भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत

Shukra Gochar october : वैभव और प्रेम के दाता ग्रह शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन , इन भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत

वैभव और प्रेम के दाता ग्रह शुक्र देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ऐश्वर्य के देवता द्रिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 की सुबह में 05:17 AM बजे शुक्र ग्रह हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Shukra Gochar october : वैभव और प्रेम के दाता ग्रह शुक्र देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ऐश्वर्य के देवता द्रिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 की सुबह में 05:17 AM बजे शुक्र ग्रह हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र देव के इस गोचर का असर यूं तो सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 राशियों के जातकों के लिए यह गोचर बेहद फलदायी है। आइए जानते हैं।

पढ़ें :- Gopashtami 2025 Date : गोपाष्टमी पर इन उपायों को करने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें कब मनाया जाएगा

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र देव का गोचर का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश बेहद शुभ संकेत दे रहा है। आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। रूके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आर्थिक स्थिरता मिलेगी।  रोजगार में पदोन्नति या नए अवसर सामने आ सकते हैं। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा।

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए यह ऐश्वर्य के देवता का यह गोचर भाग्यवृद्धि का समय लेकर आया है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे।  निवेश का अच्छा समय है। बिजनेस में विस्तार और लाभ के अवसर बनेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी।

तुला राशि
तुला राशि शुक्र की ही राशि है, इसलिए शुक्र का यह गोचर इन जातकों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन के नए स्रोत बनेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। कला, सौंदर्य, मीडिया या डिजाइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। यह समय आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि का है।

पढ़ें :- कानपुर के नाना राव घाट धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shukra Gochar october : वैभव और प्रेम के दाता ग्रह शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन , इन भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत

Shukra Gochar october : वैभव और प्रेम के दाता ग्रह शुक्र करेंगे...

Gopashtami 2025 Date : गोपाष्टमी पर इन उपायों को करने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें कब मनाया जाएगा

Gopashtami 2025 Date : गोपाष्टमी पर इन उपायों को करने से चमक...

कानपुर के नाना राव घाट धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व

कानपुर के नाना राव घाट धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा की तिथि आस्था और शुद्धता का महासंगम है , दीपदान और स्नान से मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा की तिथि आस्था और शुद्धता का...

Chhath Puja 2025 Surya Arghya : छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य , जानें विधि

Chhath Puja 2025 Surya Arghya : छठ पूजा में आज डूबते सूर्य...

27 अक्टूबर 2025 का राशिफल : महादेव की मेष,वृषभ,धनु ,वृश्चिक पर बरसेगी​ कृपा, पढें अपना राशिफल

27 अक्टूबर 2025 का राशिफल : महादेव की मेष,वृषभ,धनु ,वृश्चिक पर बरसेगी​...