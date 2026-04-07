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Shukra Gochar :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र का भरणी नक्षत्र में गोचर , इन राशियों को बनाएंगे मालामाल

ऐश्वर्य के देवता शुक्र देव 6 अप्रैल 2026 को भरणी नक्षत्र में गोचर हुआ है। वे यहाँ 16 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होने से यह "स्व-नक्षत्र गोचर" अत्यंत प्रभावशाली है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Shukra Gochar : ऐश्वर्य के देवता शुक्र देव 6 अप्रैल 2026 को भरणी नक्षत्र में गोचर हुआ है। वे यहाँ 16 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होने से यह “स्व-नक्षत्र गोचर” अत्यंत प्रभावशाली है। यह गोचर स्वगृह होने से बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। शुक्र देव के इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषविदों के अनुसार, यह गोचर इतना खास माना जा रहा है। आईये जानते है।

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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद खास रहने वाला है क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में स्थित हैं। इससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा । करियर और बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी यह समय अच्छा रहेगा।

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में ग्रोथ लेकर आ सकता है। शुक्र आपके कर्म भाव में रहकर आपको प्रोफेशनल लाइफ में सफलता देंगे। इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा और आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा।

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह गोचर धन से जुड़े मामलों में फायदेमंद साबित होगा। शुक्र आपके धन भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। आपके बोलचाल में मधुरता आएगी। इसका फायदा आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में मिलेगा।

 

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