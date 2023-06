Very Easy Way To Make Rumali Roti at Home: घर पर बेहद आसान तरीके से बनाएं होटल और ढाबा स्टाईल रुमाली रोटी

Very Easy Way To Make Rumali Roti at Home: रोज रोज वहीं रोटी और पराठा खाकर अगर बोर हो गये है तो आज लंच या डीनर में रुमाली रोटी (Rumali Roti ) जरुर ट्राई करें। आमतौर पर इस रोटी को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है।

पर अगर एक बार इसको बनाने का सही तरीका पता तल जाएं तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। घर में पका हुई कोई भी चीज बेहद शुद्ध होती है।होटल और ढाबों पर आप रोज रोज जाकर नहीं खा सकते अगर घर में ही यह मिल जाएं तो फिर क्या कहने हैं।

रुमाली रोटी (Rumali Roti ) बनाने के लिए आवश्यक सामग्री –

गेहूं का आटा – 1.5 कप , मैदा – 1.5 कप, तेल – 2 टेबल स्पून, नमक – ¾ छोटी चम्मच या स्वाद, बेकिंग पाउडर – ½ छोटी चम्मच

घर में ही रुमाली रोटी (Rumali Roti ) बनाने का बेहद आसान तरीका

गेहूं के आटे को प्याले में निकाल लीजिए और इसमें मैदा मिक्स कर लीजिए। साथ ही इसमें नमक, बेकिंग पाउडर और 2 टेबल स्पून तेल डाल कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ कर तैयार कर लीजिए (रोटी के आटे से भी ज्यादा नरम आटा गूंथना होता है)। इतना आटा गूंथने में 1.25 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी का यूज हुआ है। आटा गूंथ लेने के बाद हाथ पर थोड़ा सा तेल लेकर आटे को 6-7 मिनट मसलते हुए चिकना कर लीजिए।

आटे के अच्छे से चिकना हो जाने पर इसे 20 मिनिट के लिए ढक कर रख दीजिए। आटा सैट होकर तैयार हो जाएगा। गैस पर भारी तले की एल्युमिनियम की कढा़ई को गरम करने के लिए उलटा रखें।

गुंथे हुये आटे से थोड़ा आटा तोड़कर निकालिये और हाथ से गोल लोई बनाइये। लोई को सूखे मैदा में लपेटिये। सूखा आटा लगी लोई को चकले पर रखिये और बेलन की सहायता से बेल कर बड़ा कीजिये। बेलन से एक जैसा गोल बेलिये। इस बेली गई चपाती को फिर से सूखे आटे में लपेटिये, सूखा आटा लगी चपाती को चकले पर रखिये और चारों तरफ एक जैसी मोटाई की गोल चपाती बेलिये।

जैसे ही रोटी बोर्ड से चिपकने लगे तो हम इसे फिर से सूखे मैदा में लपेटें और बेलें। रोटी बेलते समय एक जैसा हल्का दबाब दें, अधिक जोर न लगायें। नहीं तो रोटी कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जायेगी और सही से बनेगी नहीं।

रोटी को अच्छे से पतला बेल लेने पर इसे हाथ पर उठा कर दोनों हाथों से घुमा लीजिए ताकि इस पर से अतिरिक्त आटा हट जाए। अब इस रोटी को गरम कढा़ई के ऊपर डाल दीजिए। निचली सतह थोड़ी ही सिकने पर रोटी की ऊपर की सतह का कलर कुछ गहरा हो जाता है, अब रोटी को पलटिये।

दूसरी सतह पर हल्की सी चित्ती आने तक सेकिये। रोटी सिक कर तैयार है इसे प्लेट में रख लीजिए। अब सारी रोटी इसी तरह से बनाकर सेक कर तैयार कर लीजिए। रुमाली रोटी (Rumali Roti ) बन कर तैयार है, इसे आप दाल मखनी, दम आलू, मटर पनीर, आलू मटर की सब्जी या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ परोसिये और खाइये। आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा।