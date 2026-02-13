  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Vespa Officina 8 Scooter :  वेस्पा ऑफिसिना 8 स्कूटर भारत में लॉन्च , जानें कीमत और फीचर्स

Vespa Officina 8 Scooter :  वेस्पा ऑफिसिना 8 स्कूटर भारत में लॉन्च , जानें कीमत और फीचर्स

वेस्पा ने भारत में विरासत-थीम पर आधारित एक नया संस्करण लॉन्च किया है।वेस्पा ने ऑफिसिना 8 स्पेशल एडिशन स्कूटर लॉन्च किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Vespa Officina 8 Scooter  :  वेस्पा ने भारत में विरासत-थीम पर आधारित एक नया संस्करण लॉन्च किया है।वेस्पा ने ऑफिसिना 8 स्पेशल एडिशन स्कूटर लॉन्च किया है। यह एडिशन इटली में पियाजियो के पोंटेडेरा प्लांट के प्रायोगिक विभाग को समर्पित है, जहां वेस्पा के शुरुआती प्रोटोटाइप विकसित किए गए थे। 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाला यह नया एडिशन 125cc और 150cc दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है और इसके साथ मैचिंग हेलमेट स्टैंडर्ड के तौर पर दिया जा रहा है। यह स्कूटर अब देश भर के चुनिंदा वेस्पा डीलरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

पढ़ें :- Mahindra & Mahindra  :  इस ऑटो कंपनी ने दिल्ली-NCR में बढ़ाया After Sales Services नेटवर्क, मिलेंगी डोर स्टेप EV सुविधाएं

शुरुआती कीमत वाला यह मॉडल 125cc और 150cc वेरिएंट में उपलब्ध है और इसके साथ एक मैचिंग हेलमेट स्टैंडर्ड के तौर पर दिया जाता है। यह अब देश भर के चुनिंदा वेस्पा डीलरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

ब्लू ऑफिसिना
वेस्पा ऑफिसिना 8 अपने संयमित और कार्यात्मक डिजाइन के माध्यम से इस विरासत को दर्शाता है। इसमें मैट मेटैलिक ब्लू ऑफिसिना 8 शेड में तैयार की गई स्टील बॉडी है, जिसे विशेष रूप से इस संस्करण के लिए विकसित किया गया है, साथ ही इसमें मेटैलिक रिवेट्स और पीतल और एल्यूमीनियम के एक्सेंट भी हैं।

रेट्रो डिज़ाइन
इस स्कूटर की स्टाइल में रेट्रो डिज़ाइन और आधुनिक कारीगरी का बेहतरीन मेल है। इस थीम को और मज़बूत करने के लिए, वेस्पा ने स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर मैचिंग हेलमेट भी दिया है, जिससे राइडर का गियर स्कूटर के खास लुक को और भी निखारता है। खरीदार चाहें तो मैचिंग टॉप बॉक्स भी चुन सकते हैं, जिसे उसी इंडस्ट्रियल टोन में पेंट किया गया है, जिससे डिज़ाइन से समझौता किए बिना इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

पढ़ें :- Tata and Stellantis new agreemen :  टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस के बीच हुआ नया समझौता , जानिए क्या है इसका उद्देश्य
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vespa Officina 8 Scooter :  वेस्पा ऑफिसिना 8 स्कूटर भारत में लॉन्च , जानें कीमत और फीचर्स

Vespa Officina 8 Scooter :  वेस्पा ऑफिसिना 8 स्कूटर भारत में लॉन्च...

Mahindra & Mahindra  :  इस ऑटो कंपनी ने दिल्ली-NCR में बढ़ाया After Sales Services नेटवर्क, मिलेंगी डोर स्टेप EV सुविधाएं

Mahindra & Mahindra  :  इस ऑटो कंपनी ने दिल्ली-NCR में बढ़ाया After...

Tata and Stellantis new agreemen :  टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस के बीच हुआ नया समझौता , जानिए क्या है इसका उद्देश्य

Tata and Stellantis new agreemen :  टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस के बीच...

Maruti Suzuki Rail Delivery Record :  मारुति सुजुकी ने रेल लॉजिस्टिक्स से कार डिलीवरी में बनाया रिकॉर्ड, जानिए कितनी बचत हुई

Maruti Suzuki Rail Delivery Record :  मारुति सुजुकी ने रेल लॉजिस्टिक्स से...

Lamborghini Car : लैंबॉर्गिनी की तीर जैसी रफ्तार पर सेफ्टी फीचर्स भी दमदार , जानें इस कार के बारे में जो कानपुर दुर्घटना के बाद चर्चा में

Lamborghini Car : लैंबॉर्गिनी की तीर जैसी रफ्तार पर सेफ्टी फीचर्स भी...

Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन

Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन