Vespa Officina 8 Scooter :  वेस्पा ऑफिसिना 8 स्कूटर भारत में लॉन्च , जानें कीमत और फीचर्स

Vespa Officina 8 Scooter : वेस्पा ने भारत में विरासत-थीम पर आधारित एक नया संस्करण लॉन्च किया है।वेस्पा ने ऑफिसिना 8 स्पेशल एडिशन स्कूटर लॉन्च किया है। यह एडिशन इटली में पियाजियो के पोंटेडेरा प्लांट के प्रायोगिक विभाग को समर्पित है, जहां वेस्पा के शुरुआती प्रोटोटाइप विकसित किए गए थे। 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाला यह नया एडिशन 125cc और 150cc दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है और इसके साथ मैचिंग हेलमेट स्टैंडर्ड के तौर पर दिया जा रहा है। यह स्कूटर अब देश भर के चुनिंदा वेस्पा डीलरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

ब्लू ऑफिसिना

वेस्पा ऑफिसिना 8 अपने संयमित और कार्यात्मक डिजाइन के माध्यम से इस विरासत को दर्शाता है। इसमें मैट मेटैलिक ब्लू ऑफिसिना 8 शेड में तैयार की गई स्टील बॉडी है, जिसे विशेष रूप से इस संस्करण के लिए विकसित किया गया है, साथ ही इसमें मेटैलिक रिवेट्स और पीतल और एल्यूमीनियम के एक्सेंट भी हैं।

रेट्रो डिज़ाइन

इस स्कूटर की स्टाइल में रेट्रो डिज़ाइन और आधुनिक कारीगरी का बेहतरीन मेल है। इस थीम को और मज़बूत करने के लिए, वेस्पा ने स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर मैचिंग हेलमेट भी दिया है, जिससे राइडर का गियर स्कूटर के खास लुक को और भी निखारता है। खरीदार चाहें तो मैचिंग टॉप बॉक्स भी चुन सकते हैं, जिसे उसी इंडस्ट्रियल टोन में पेंट किया गया है, जिससे डिज़ाइन से समझौता किए बिना इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।