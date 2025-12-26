क्रिसमस से पहले असम में तोड़फोड़ करने वाले VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार

Christmas Vandalism: क्रिसमस से पहले अलग-अलग शहरों में अराजक तत्वों की ओर से कई जगहों पर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच, असम के एक स्कूल में क्रिसमस से पहले तोड़फोड़ के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने बताया कि असम के नलबाड़ी ज़िले में एक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल की गई सजावट की चीज़ों में तोड़फोड़ करने और दुकानों में त्योहार के सामान को नुकसान पहुंचाने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारियां गुरुवार को की गईं।

यह घटना बुधवार को हुई, जब आरोपियों ने कथित तौर पर बेलसोर पुलिस स्टेशन के तहत पनिगांव गांव में सेंट मैरी स्कूल में घुसकर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए रखी सजावट की चीज़ों को जला दिया और नुकसान पहुंचाया। इन पर दुकानों में त्योहार की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।