  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. क्रिसमस से पहले असम में तोड़फोड़ करने वाले VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार

क्रिसमस से पहले असम में तोड़फोड़ करने वाले VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार

Christmas Vandalism: क्रिसमस से पहले अलग-अलग शहरों में अराजक तत्वों की ओर से कई जगहों पर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच, असम के एक स्कूल में क्रिसमस से पहले तोड़फोड़ के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Christmas Vandalism: क्रिसमस से पहले अलग-अलग शहरों में अराजक तत्वों की ओर से कई जगहों पर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच, असम के एक स्कूल में क्रिसमस से पहले तोड़फोड़ के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पढ़ें :- एक और शतक से चूके किंग कोहली, अपनी इस गलती से होंगे निराश

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने बताया कि असम के नलबाड़ी ज़िले में एक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल की गई सजावट की चीज़ों में तोड़फोड़ करने और दुकानों में त्योहार के सामान को नुकसान पहुंचाने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारियां गुरुवार को की गईं।

यह घटना बुधवार को हुई, जब आरोपियों ने कथित तौर पर बेलसोर पुलिस स्टेशन के तहत पनिगांव गांव में सेंट मैरी स्कूल में घुसकर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए रखी सजावट की चीज़ों को जला दिया और नुकसान पहुंचाया। इन पर दुकानों में त्योहार की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्रिसमस से पहले असम में तोड़फोड़ करने वाले VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार

क्रिसमस से पहले असम में तोड़फोड़ करने वाले VHP और बजरंग दल...

Train Fare Hike: आज से महंगा हुए ट्रेन से सफर, रेल मंत्रालय ने सभी श्रेणी का किराया बढ़ाया

Train Fare Hike: आज से महंगा हुए ट्रेन से सफर, रेल मंत्रालय...

अरावली को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने सरकार को घेरा, कहा- मोदी सरकार की परिभाषा विशेषज्ञों के खिलाफ

अरावली को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने सरकार को घेरा, कहा-...

VIDEO: ऋतिक रोशन ने बेटों संग जमकर किया डांस, तलाक के बाद भी सुजैन खान ने जमकर की तारिफ

VIDEO: ऋतिक रोशन ने बेटों संग जमकर किया डांस, तलाक के बाद...

2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर दोनों संसद में साथ बैठेंगे : करण भूषण

2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट...

कांग्रेस और सपा ने आंबेडकर को भुलाने का किया पाप, भाजपा को 370 खत्म करने का गर्व : पीएम मोदी

कांग्रेस और सपा ने आंबेडकर को भुलाने का किया पाप, भाजपा को...