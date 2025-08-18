Vice President Nomination : किरेन रिजिजू, बोले- NDA प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को दाखिल करेंगे नामांकन

  1. हिन्दी समाचार
Vice President Nomination : उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को इस पद के लिए नामांकन भरेंगे। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साझा की है। बता दें कि मौजूदा समय में महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन फिलहाल दिल्ली के दौरे पर आए हैं।

By संतोष सिंह 
Vice President Nomination: उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को इस पद के लिए नामांकन भरेंगे। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साझा की है। बता दें कि मौजूदा समय में महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन फिलहाल दिल्ली के दौरे पर आए हैं।

एनडीए की तरफ से घोषित किए गए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को इस पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साझा की है। वहीं इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे और हमने एनडीए के नेताओं के साथ एक परिचयात्मक बैठक की। हमें बहुत गर्व है कि सीपी राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। हमें उम्मीद है कि सभी दल उन्हें समर्थन देंगे।

एक दिन पहले भाजपा ने नाम की घोषणा की

बता दें कि इससे एक दिन पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा उपराष्ट्रपति पद के लिए की थी। जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ये पद खाली हुआ है। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था।

 उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना भी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। इस तरह के कुल 788 लोग वोट डाल सकते हैं।

