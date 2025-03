Video: बेडरूम में अचानक घुस आयी गाय, फिर आ गया सांड; डर के मारे दो घंटे तक आलमारी में छिपी रही महिला

Cow and Bull entered the bedroom in Faridabad video: लोगों के लिए छुट्टा जानवरों की समस्या बढ़ती जा रही है। आएदिन इन जानवरों के चलते सड़क हादसे सामने आते रहे हैं, लेकिन अब यह समस्या सड़क, गली और मोहल्लो से घर के अंदर तक पहुंच चुकी है। दरअसल, हरियाणा के फरीदाबाद में एक हैरान करने वाली घटना सामने आयी है। यहां पर एक गाय और सांड एक घर में घुस गए। जिसके कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया।

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी के सी ब्लॉक स्थित एक घर में राकेश साहू परिवार के साथ रहते हैं। उनके घर के बेडरूम में बुधवार सुबह 10 बजे गाय और सांड घुस गए। राकेश साहू ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब उनकी पत्नी सपना पूजा कर रही थी। इस दौरान उनकी मां दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी और बच्चे अपनी बुआ के यहां घूमने गए थे। तभी अचानक एक गाय दौड़ती हुई सीधे उनके बेडरूम में जा घुसी और उसके पीछे-पीछे एक सांड भी बेडरूम में घुस आया। जिसके बाद सांड बेड पर चढ़ गया।

#Watch: A cow and a bull entered a house in Faridabad's Dabua Colony on Wednesday. They entered the bedroom and occupied the bed. The woman saved her life by hiding in the cupboard for 2 hours. The animals could be removed from the house with great difficulty. pic.twitter.com/Izz7GSYjg6

