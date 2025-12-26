  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Video-सऊदी में मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, मुख्य इमाम ने लोगों से इसके पवित्रता का सम्मान करने की अपील

Video-सऊदी में मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, मुख्य इमाम ने लोगों से इसके पवित्रता का सम्मान करने की अपील

सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद (Grand Mosque) यानी मस्जिद अल-हरम ( Al-Haram Mosque) से गुरुवार को एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने मस्जिद की एक ऊपरी मंजिलों से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश (Suicide Attempt) की। हालांकि अधिकारियों और मस्जिद में तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा दिखाई गई तत्परता के कारण शख्स की जान बच गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद (Grand Mosque) यानी मस्जिद अल-हरम ( Al-Haram Mosque) से गुरुवार को एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने मस्जिद की एक ऊपरी मंजिलों से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश (Suicide Attempt) की। हालांकि अधिकारियों और मस्जिद में तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा दिखाई गई तत्परता के कारण शख्स की जान बच गई है। सऊदी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि की है। वहीं ग्रैंड मस्जिद (Grand Mosque)  के मुख्य इमाम ने घटना पर अफसोस जताया है।

पढ़ें :- CIA के पूर्व अफसर का सनसनीखेज दावा, बोले-पाक ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार, हमने मुशर्रफ को 'खरीद' लिया था

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में शख्स मस्जिद की रेलिंग से कूदता नजर आ रहा है। हालांकि पास खड़े एक गार्ड ने मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए शख्स को नीचे गिरने से रोक दिया। इससे पास खड़े लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है। अमीरात के आधिकारिक अकाउंट ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही शख्स ने कूदने की कोशिश की, गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इस कोशिश में सुरक्षा अधिकारी घायल भी हो गया। वहीं गिरने वाले शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया। हरम सुरक्षा बलों ने बताया है कि शख्स और घायल अधिकारी दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

मुख्य इमाम ने जताया अफसोस

खलीज टाइम्स (Khaleej Times) ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ग्रैंड मस्जिद Khaleej Times के मुख्य इमाम अब्दुर रहमान अस सुदैस (Chief Imam Abdul Rahman Al-Sudais) ने बाद में इस घटना पर अफसोस जताया है। मुख्य इमाम ने तीर्थयात्रियों से पाक जगह की पवित्रता का सम्मान करने और नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं इमाम ने कुरान का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जिंदगियों की रक्षा इस्लामी कानून का एक मुख्य उद्देश्य है और इसे इस तरह बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-सऊदी में मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, मुख्य इमाम ने लोगों से इसके पवित्रता का सम्मान करने की अपील

Video-सऊदी में मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, मुख्य इमाम...

सांसों पर संकट : एयर प्यूरीफायर पर GST पर सुनवाई करते हुए HC ने केंद्र से मांगा 10 दिन में जवाब

सांसों पर संकट : एयर प्यूरीफायर पर GST पर सुनवाई करते हुए...

Video-संत प्रेमानंद महाराज के पोस्ट सोशल मीडिया मचाया तहलका , महज चार घंटे में मिले 16 लाख से अधिक लाइक

Video-संत प्रेमानंद महाराज के पोस्ट सोशल मीडिया मचाया तहलका , महज चार...

Fake E-Challan : क्या आपके फोन पर भी आया है ई-चालान का मैसेज? क्लिक करने से पहले बरतें ये सावधानी?

Fake E-Challan : क्या आपके फोन पर भी आया है ई-चालान का...

Ankita Bhandari Murder Case : उर्मिला सनावर का ऑडियो बना उत्तराखंड बीजेपी के गले की फांस , त्रिवेंद्र सिंह रावत का टिप्पणी से इंकार

Ankita Bhandari Murder Case : उर्मिला सनावर का ऑडियो बना उत्तराखंड बीजेपी...

बंगाली एक्ट्रेस पर्णो मित्रा बीजेपी छोड़ आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में होंगी शामिल

बंगाली एक्ट्रेस पर्णो मित्रा बीजेपी छोड़ आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल...