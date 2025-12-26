Video-सऊदी में मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, मुख्य इमाम ने लोगों से इसके पवित्रता का सम्मान करने की अपील

सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद (Grand Mosque) यानी मस्जिद अल-हरम ( Al-Haram Mosque) से गुरुवार को एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने मस्जिद की एक ऊपरी मंजिलों से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश (Suicide Attempt) की। हालांकि अधिकारियों और मस्जिद में तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा दिखाई गई तत्परता के कारण शख्स की जान बच गई है।
नई दिल्ली। सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद (Grand Mosque) यानी मस्जिद अल-हरम ( Al-Haram Mosque) से गुरुवार को एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने मस्जिद की एक ऊपरी मंजिलों से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश (Suicide Attempt) की। हालांकि अधिकारियों और मस्जिद में तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा दिखाई गई तत्परता के कारण शख्स की जान बच गई है। सऊदी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि की है। वहीं ग्रैंड मस्जिद (Grand Mosque) के मुख्य इमाम ने घटना पर अफसोस जताया है।
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में शख्स मस्जिद की रेलिंग से कूदता नजर आ रहा है। हालांकि पास खड़े एक गार्ड ने मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए शख्स को नीचे गिरने से रोक दिया। इससे पास खड़े लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है। अमीरात के आधिकारिक अकाउंट ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही शख्स ने कूदने की कोशिश की, गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इस कोशिश में सुरक्षा अधिकारी घायल भी हो गया। वहीं गिरने वाले शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया। हरम सुरक्षा बलों ने बताया है कि शख्स और घायल अधिकारी दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
بطل من أبطالنا خاطر بحياته وأنقذ رجل من الانتحار داخل الحرم، شجاعة وانسانية ما هي غريبة على رجال أمننا
الحمد لله على سلامتهم جميعاً، والله يحفظ جنودنا البواسل 🤍#حنا_خدام_الحرم #مكه_الان pic.twitter.com/0DU3mcW1Q2
मुख्य इमाम ने जताया अफसोस
खलीज टाइम्स (Khaleej Times) ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ग्रैंड मस्जिद Khaleej Times के मुख्य इमाम अब्दुर रहमान अस सुदैस (Chief Imam Abdul Rahman Al-Sudais) ने बाद में इस घटना पर अफसोस जताया है। मुख्य इमाम ने तीर्थयात्रियों से पाक जगह की पवित्रता का सम्मान करने और नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं इमाम ने कुरान का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जिंदगियों की रक्षा इस्लामी कानून का एक मुख्य उद्देश्य है और इसे इस तरह बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।