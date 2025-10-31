VIDEO : देहरादून में पराली ले जा रहा वाहन धूं-धूंकर जलने लगा, रोकने बजाए आग का गोला बने वाहन को सड़क पर दौड़ाता रहा ड्राइवर

उत्तराखंड (UttaraKhand) के देहरादून (Dehradun) के कालसी-चकराता मार्ग (Kalsi-Chakrata Road) पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जजरेड से लगभग एक किलोमीटर आगे एक पिकअप वाहन (Pickup Vehicle) में अचानक आग लग गई। वाहन पराली से भरी थी।
कालसी। उत्तराखंड (UttaraKhand) के देहरादून (Dehradun) के कालसी-चकराता मार्ग (Kalsi-Chakrata Road) पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जजरेड से लगभग एक किलोमीटर आगे एक पिकअप वाहन (Pickup Vehicle) में अचानक आग लग गई। वाहन पराली से भरी थी। पिकअप में सवार चालक संजू और परिचालक राहुल ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने की कोशिश करते रहे। आग कंट्रोल न होने पर चालक ने पिकअप जो आग की लपटों में घिरा हुआ था, उसे लगभग एक किलोमीटर आगे तक ले जाकर आग बुझाने की उचित जगह पर पहुंचाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।
रौंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य।
सड़क पर दौड़ते हुए अचानक आग का गोला बन गई पिकअप गाड़ी। विकासनगर से कालसी जा रही इस गाड़ी में पराली भरी थी, आग लगने का पता नहीं चला, गाड़ी तो पूरी जल गई लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। #vikasnagar #kaalsi #chakrata #Dehradun… pic.twitter.com/lED46jTLtR
दोनों युवक आग बुझाने का प्रयास करते रहे, ताकि आसपास के क्षेत्र और जान-माल को बचाया जा सके। हालांकि, जब तक फायर सर्विस और पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक वाहन जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। चौकी साहिया के प्रभारी नीरज कठैत ने बताया कि वाहन में सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं और कोई अनहोनी नहीं हुई।
यह पिकअप वाहन विकासनगर से पराली लेकर एक गांव की ओर जा रहा था। जजरेड से सहिया की ओर चलते हुए पीछे से पराली में अचानक आग लग गई, जो तेजी से बढ़ गई। पुलिस और फायर सर्विस की टीम की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई।
मौके पर पहुंची पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। चौकी साहिया प्रभारी नीरज कठैत ने बताया कि वाहन में सवार दोनों लोग सुरक्षित है। जब तक आग पर काबू पाया जाता वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। आग की घटना के कारणों की जांच की जा रही है।