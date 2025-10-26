VIDEO-सुल्तानपुर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप निकाल रही थी ‘अर्थी’, मौके पर पहुंचे CMS बोले- हमारी काहे , निकलना है तो योगी जी निकालिए

सुल्तानपुर। यूपी के सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील के बिरसिंहपुर संयुक्त अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बीते 25 अक्टूबर 2025 को आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। अस्पताल की जर्जर हालत, डॉक्टरों-दवाइयों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदइंतजामी के खिलाफ प्रदर्शनकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. भास्कर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनकी ‘अर्थी’ निकालने की धमकी दे रहे थे।

अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी से तंग आकर AAP कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन के दौरान वे सरकार की गलत स्वास्थ्य नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। मौके पर पहुंचे CMS डॉ. भारत भूषण ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हमारी अर्थी काहे निकालिएगा। निकलना है तो योगी जी की अर्थी निकालिए।” (मतलब: हमारी अर्थी क्यों निकालनी है? निकालनी है तो सीएम योगी की निकालो।) यह बयान वीडियो में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

VIDEO-सुल्तानपुर की बदहाल स्वास्थ्य को लेकर आप कार्यकर्ता निकाल रहे थे 'अर्थी', मौके पर पहुंचे CMS बोले- हमारी काहे , निकलना है तो योगी जी निकालिए

AAP PROTEST IN SULTANPUR pic.twitter.com/EKVs29WOQz — santosh singh (@SantoshGaharwar) October 26, 2025

मचा बवाल

CMS डॉ. भारत भूषण का बयान सुनते ही हंगामा हो गया। AAP कार्यकर्ताओं ने इसे सरकार के प्रति असंतोष का प्रतीक बताया, जबकि BJP समर्थकों ने इसे ‘बेहूदगी’ करार दिया।

तीन दिन से जारी है AAP का प्रदर्शन

इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। जयसिंहपुर तहसील के बिरसिंहपुर में 100 शय्या का अस्पातल बना हुआ है। इस अस्पताल में आज भी मूलभूत सुविधाएं नही मिल पाती हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी पिछले तीन दिन से प्रदर्शन कर रही है। धरने के दूसरे दिन अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुलिस बल के साथ आप नेताओं के पास पहुंचे थे।

पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच बहस

इस दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा-सुनी भी हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर, दवाइयां और उपकरण नहीं हैं। आवाज उठाने वालों पर दबाव बनाना प्रशासन की तानाशाही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जनता के स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी सवाल सहन नहीं कर पा रही है।

सीएमओ ने सीएमएस को किया फोन

सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने कहा कि जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने डॉ. भास्कर को फोन किया। उनसे खेद प्रकट करने और माफी मांगने के लिए कहा गया है। इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।