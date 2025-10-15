  1. हिन्दी समाचार
पाकिस्तान (Pakistan)  और तालिबान (Taliban)  के बीच आज सुबह बॉर्डर पर हुई भीषण जंग में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तालिबान (Taliban)  का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में बड़ी संख्या में पाक सैनिक मारे गए हैं। तालिबान (Taliban) के अनुसार पाकिस्तान (Pakistan)  की प्रमुख चौकियों और ठिकानों पर तालिबानी लड़ाकों (Taliban fighters) ने कब्जा कर हथियार और टैंक जब्त कर लिए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan)  और तालिबान (Taliban)  के बीच आज सुबह बॉर्डर पर हुई भीषण जंग में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तालिबान (Taliban)  का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में बड़ी संख्या में पाक सैनिक मारे गए हैं। तालिबान (Taliban) के अनुसार पाकिस्तान (Pakistan)  की प्रमुख चौकियों और ठिकानों पर तालिबानी लड़ाकों (Taliban fighters) ने कब्जा कर हथियार और टैंक जब्त कर लिए हैं। साथ ही पाकिस्तान (Pakistan) की कई चौकियों को नष्ट कर दिया है। तालिबान (Taliban)  का कहना है कि पाकिस्तान ने हमले के लिए एयरबोर्न हथियारों का भी इस्तेमाल किया है।

अफगानिस्तान सरकार (Afghanistan Government) के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद (Spokesperson Zabihullah Mujahid) ने कहा  कि पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की कार्रवाई में 12 अफगानी नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जबीहुल्लाह मुजाहिद (Zabihullah Mujahid)ने कहा कि दुर्भाग्य से आज सुबह तड़के पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर तोपखाने और हथियारों से एक और हमला किया। ये हमला ख़ास तौर पर कंधार के स्पिन बोल्डक जिले को निशाना बनाकर किया गया था।

इसके बाद अफ़ग़ानी सेना (Afghan Army) को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप कई पाकिस्तानी हमलावरों का सफ़ाया हो गया, उनकी चौकियों और ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया, हथियार और टैंक ज़ब्त कर लिए गए, और उनके सैन्य ढांचे का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया।

तालिबान ने बताया कि सुबह लगभग 4 बजे शुरू हुए इस टकराव में सुबह 8 बजे तक वे स्थिति पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो गए थे। तालिबान ने कहा है कि मुजाहिदीन अपनी मातृभूमि, जमीन और नागरिकों की रक्षा के लिए अडिग संकल्प के साथ तैयार खड़े हैं। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं इसमें टैकों का मूवमेंट दिखाया गया है। साथ ही जंग के बाद की भी तस्वीरें जारी की गई हैं। इसमें बड़े पैमाने पर तबाही दिख रही है।

टोलो न्यूज के अनुसार स्पिन बोल्डक के सूत्रों ने पुष्टि की है कि डूरंड रेखा पर दोनों देशों के बीच बने फ्रेंडशिप गेट को अफ़ग़ान फोर्सेज ने तोड़ दिया है। सूत्रों ने बताया कि इस झड़प में पाकिस्तानी सेना भी हताहत हुई है, लेकिन अभी तक सटीक संख्या स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध पर अब लड़ाई बंद कर दी गई है। लेकिन स्पिन बोल्डक पर बहुत टेंशन है। अफगानिस्तान-पाकिस्तान को बांटने वाली डूरंड रेखा के नजदीक रहने वाले परिवार पलायन कर गए हैं।

अफगानिस्तान डिफेंस (Afghanistan Defense) नाम के एक हैंडल ने लिखा है कि अफगानी सैनिकों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को कैप्चर कर लिया है। इस हैंडल में अफगानी लड़ाके एक पाकिस्तानी सैनिक को घेरे हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस हमले को अपने फितना-अल-ख्वारिज से जोड़ा है। पाकिस्तान का दावा है कि आज तड़के हमला तालिबान ने किया। पाकिस्तानी आर्मी की प्रवक्ता यूनिट ISPR ने कहा है कि 14/15 अक्टूबर की रात को अफ़ग़ान तालिबान (Afghan Taliban) और फ़ितना-अल-ख़्वारिज (Fitna al-Khawarij) ने ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के कुर्रम सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अनुसार, “इन हमलों को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया गया, जिससे अफ़ग़ान चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों की प्रभावी लेकिन उचित प्रतिक्रिया में छह टैंकों सहित आठ चौकियां नष्ट हो गईं।

पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से एक बार फिर कहा  खुदा के लिए अफगानियों को रुकवाएं

इसी बीच पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से एक बार फिर अफगानिस्तान से लड़ाई रुकवाने को कहा है। अफगानिस्तान ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के लगभग एक घंटे बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कतर और सऊदी से संपर्क किया और अफगानों को लड़ाई से रोकने के लिए कहा। पाकिस्तान ने इन दोनों देशों को कहा कि खुदा के लिए अफगानियों को रुकवाएं। अफगानी अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि हम अपने पवित्र मूल्यों और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में कभी चुप नहीं रहेंगे। अगर कोई हमलावर हम पर हमला करता है, तो हम इस तरह से जवाब देंगे जो भविष्य के इतिहास के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। यह युद्ध अफगानिस्तान के लिए कोई कठिन संघर्ष नहीं है। हमने बहुत लंबी दूरी और बड़े दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है और उन्हें हराया है। यह हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान दौर है।

