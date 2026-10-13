Video-शिव मंदिर में दर्शन करने आई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश, इंसानियत शर्मसार

मुंबई। महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) के निगड़ी इलाके में शिव मंदिर (Shiva Temple) में दर्शन करने आई एक नाबालिग बच्ची (Minor Girl) के साथ दुष्कर्म की कोशिश (Attempted Rape) किए जाने का कथित मामला बेहद शर्मनाक और इंसानियत को झकझोर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है।

एक सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि समाज को कलंकित करने वाले ऐसे दरिंदों के खिलाफ आज निर्णायक लड़ाई लड़ने की सख्त जरूरत है, जो मासूम बच्चियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए खतरा बने हुए हैं। बता दें कि इस मामले में एक मेट्रो कंपनी के कर्मचारी पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कानून के तहत कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वायरल वीडियो की hindi.pardaphash.com पुष्टि नहीं करता है।