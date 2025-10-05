  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. VIDEO : बीजेपी नेता ने रामलीला कमेटी के सदस्य पर तानी पिस्टल, अखिलेश,बोले-अब भाजपाई कहेंगे हमारा कार्यकर्ता रावण बनने के लिए कर रहा था आवेदन

VIDEO : बीजेपी नेता ने रामलीला कमेटी के सदस्य पर तानी पिस्टल, अखिलेश,बोले-अब भाजपाई कहेंगे हमारा कार्यकर्ता रावण बनने के लिए कर रहा था आवेदन

यूपी के कानपुर नगर जिले (Kanpur Nagar district) से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल है। बीजेपी युवा नेता ग्रामीण मंडल के जिला मंत्री अमितेश शुक्ला (Amitesh Shukla) को थाना सचेंडी (Sachendi Police Station) क्षेत्र के भौंती गांव (Bhunti Village) में रामलीला कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि बनाया गया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कानपुर। यूपी के कानपुर नगर जिले (Kanpur Nagar district) से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल है। बीजेपी युवा नेता ग्रामीण मंडल के जिला मंत्री अमितेश शुक्ला (Amitesh Shukla) को थाना सचेंडी (Sachendi Police Station) क्षेत्र के भौंती गांव (Bhunti Village) में रामलीला कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला नशे की हालत में रामलीला स्थल पहुंचे थे। इस पूरी घटना का 52 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

पढ़ें :- 'वोट चोरी' से बनी सरकार....जमीन चोर और मुनाफा खोर है...कन्हैया कुमार ने साधा निशाना

कमेटी के सदस्य पर तानी पिस्टल

जब रामलीला कमेटी (Ramlila Committee) के सदस्यों और आयोजकों ने अमितेश शुक्ला के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो वह आग बबूला हो गया। बात बढ़ने पर नेता ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और कमेटी के एक सदस्य के पेट पर अड़ा दी। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी युवक को धमका रहा है और चिल्ला रहा है कि, चट से गोली मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा।  इस घटना से रामलीला देखने आए लोगों में अफरातफरी और भय का माहौल बन गया था।

देर रात पुलिस की दबिश

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस को जब इस वीडियो की जानकारी हुई तो उन्होंने वीडियो की जांच कराई। इसके बाद बीजेपी नेता के घर पर पुलिस ने देर रात दबिश दी और पिस्टल बरामद कर ली।

पढ़ें :- कफ सिरप से 11 बच्चों के मौत मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर सीधा अटैक, बोली-राजस्थान सरकार में मुफ्त दवा के नाम पर बांट रही है मौत

बीजेपी नेता गिरफ्तार

पुलिस ने बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम बीजेपी नेता से पूछताछ कर रही है। इस तरह पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के रामलीला ग्राउंड में भय का माहौल हो गया था।

अब भाजपाई कहेंगे हमारे पट्टाधारी कार्यकर्ता महोदय जी कट्टा नहीं तान रहे थे, बल्कि रावण बनने के लिए आवेदन कर रहे थे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को शेयर करते लिए हुए लिखा कि अब भाजपाई कहेंगे हमारे पट्टाधारी कार्यकर्ता महोदय जी कट्टा नहीं तान रहे थे, बल्कि रावण बनने के लिए आवेदन कर रहे थे और खलनायक की भूमिका हेतु अपने चरित्र की उपयोगिता सिद्ध कर रहे थे। इन्हें तो अभिनय की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके दल में तो हर दिन का यही काम है, इस खलकर्म में तो वो बेहद सिद्ध हस्त हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू अधिकारियों पर चप्पल तानते हुए, बोले-अगर बात नहीं माने तो एहसे बात होई…

VIDEO-सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू अधिकारियों पर चप्पल तानते हुए,...

वायरल वीडियो: मंच पर महिला मॉडल के साथ रैंप वाक करते नजर आए पूर्व सीएम लालू प्रसाद के बड़े बेटे विधायक तेज प्रताप यादव

वायरल वीडियो: मंच पर महिला मॉडल के साथ रैंप वाक करते नजर...

"संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान: नौतनवा में जनभागीदारी की बड़ी पहल"

Video- जब लंकापति रावण ने शिवपाल यादव की गर्दन पर रख दी तलवार, पूरा दृश्य कैमरे में कैद ,सोशल मीडिया पर तेजी से है वायरल

Video- जब लंकापति रावण ने शिवपाल यादव की गर्दन पर रख दी...

UP News : यूपी में निरीक्षक से प्रोन्नत 82 डिप्टी एसपी को मिली तैनाती, देखें सूची

UP News : यूपी में निरीक्षक से प्रोन्नत 82 डिप्टी एसपी को...

राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- सांसद ने किया देश का सबसे बड़ा अपमान

राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राहुल गांधी पर बोला हमला,...