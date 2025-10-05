VIDEO : बीजेपी नेता ने रामलीला कमेटी के सदस्य पर तानी पिस्टल, अखिलेश,बोले-अब भाजपाई कहेंगे हमारा कार्यकर्ता रावण बनने के लिए कर रहा था आवेदन

कानपुर। यूपी के कानपुर नगर जिले (Kanpur Nagar district) से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल है। बीजेपी युवा नेता ग्रामीण मंडल के जिला मंत्री अमितेश शुक्ला (Amitesh Shukla) को थाना सचेंडी (Sachendi Police Station) क्षेत्र के भौंती गांव (Bhunti Village) में रामलीला कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला नशे की हालत में रामलीला स्थल पहुंचे थे। इस पूरी घटना का 52 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

कमेटी के सदस्य पर तानी पिस्टल

जब रामलीला कमेटी (Ramlila Committee) के सदस्यों और आयोजकों ने अमितेश शुक्ला के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो वह आग बबूला हो गया। बात बढ़ने पर नेता ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और कमेटी के एक सदस्य के पेट पर अड़ा दी। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी युवक को धमका रहा है और चिल्ला रहा है कि, चट से गोली मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इस घटना से रामलीला देखने आए लोगों में अफरातफरी और भय का माहौल बन गया था।

देर रात पुलिस की दबिश

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस को जब इस वीडियो की जानकारी हुई तो उन्होंने वीडियो की जांच कराई। इसके बाद बीजेपी नेता के घर पर पुलिस ने देर रात दबिश दी और पिस्टल बरामद कर ली।

बीजेपी नेता गिरफ्तार

पुलिस ने बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम बीजेपी नेता से पूछताछ कर रही है। इस तरह पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के रामलीला ग्राउंड में भय का माहौल हो गया था।

अब भाजपाई कहेंगे हमारे पट्टाधारी कार्यकर्ता महोदय जी कट्टा नहीं तान रहे थे, बल्कि रावण बनने के लिए आवेदन कर रहे थे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को शेयर करते लिए हुए लिखा कि अब भाजपाई कहेंगे हमारे पट्टाधारी कार्यकर्ता महोदय जी कट्टा नहीं तान रहे थे, बल्कि रावण बनने के लिए आवेदन कर रहे थे और खलनायक की भूमिका हेतु अपने चरित्र की उपयोगिता सिद्ध कर रहे थे। इन्हें तो अभिनय की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके दल में तो हर दिन का यही काम है, इस खलकर्म में तो वो बेहद सिद्ध हस्त हैं।