Video-BJP विधायक ब्रजभूषण राजपूत, बोले- ‘किसी को बंधक बनाना मेरे लिए मामूली बात…’ पहले भी अधिकारियों को पहना चुका हूं चूड़ियां और पेटीकोट

महोबा के चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत पिछले कुछ दिनों से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ खुलकर बगावत पर उतरे हैं। 30 जनवरी को मंत्री महोबा में कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी विधायक ने 100 से ज्यादा ग्राम प्रधानों और समर्थकों के साथ बीच सड़क पर उनका काफिला रोक दिया। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गांवों की सड़कें 6 साल से खोदी पड़ी हैं, मरम्मत नहीं हुई, पानी नहीं पहुंचा। नमामि गंगे योजना में भी लापरवाही का आरोप। विधायक ने कहा कि जनता का विकास नहीं हो रहा, इसलिए सीधे मंत्री से बात करनी पड़ी।
इस दौरान भारी हंगामा हुआ । विधायक और मंत्री के सुरक्षाकर्मियों में बहस, नोकझोंक। मंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस में मिलते, सड़क पर क्यों? विधायक ने जवाब दिया कि विकास की बात कमरे में नहीं, जनता के बीच होती है। बाद में मंत्री ने 20 दिन में समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया, लेकिन विधायक ने कहा कि अगर नहीं हुआ तो घेराव होगा।