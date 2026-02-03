Video-BJP विधायक ब्रजभूषण राजपूत, बोले- ‘किसी को बंधक बनाना मेरे लिए मामूली बात…’ पहले भी अधिकारियों को पहना चुका हूं चूड़ियां और पेटीकोट

महोबा। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के महोबा जिले (Mahoba District) में चरखारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने कहा कि ‘किसी को बंधक बनाना मेरे लिए मामूली बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन (Central Minister Pradeep Jain) को बंधक बनाया था। साथ ही दावा किया कि अधिकारियों को चूड़ियां और पेटीकोट पहनाए थे। विधायक ने कहा, कि विकास की बात में कमरे में क्यों करूं? उन्होंने कहा कि आपने मेरा पहले वाला रूप नहीं देखा है। मैं बीजेपी में आने के बाद अनुशासित हुआ हूं।

यह बयान BJP के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है, क्योंकि पार्टी अनुशासन पर जोर देती है। महोबा में BJP आंतरिक कलह से जूझ रही है, जहां विधायक vs मंत्री का मुकाबला आम हो गया है। विपक्ष (सपा, कांग्रेस) इसे BJP की ‘असली तस्वीर’ बता रहा है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी में कहा कि विधायक को सर्किट हाउस में मिलना चाहिए था।

यह बयान जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Jal Shakti Minister Swatantra Dev Singh) के खिलाफ उनकी जारी बगावत के बीच आया है। हाल ही में 30 जनवरी 2026 को उन्होंने मंत्री का काफिला रोककर भारी हंगामा किया था, जिससे BJP में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई। विधायक जल जीवन मिशन और नमामि गंगे योजनाओं में लापरवाही, सड़कों की बदहाली पर नाराज हैं और 20 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यह घटनाक्रम यूपी की सियासत में BJP की एकता पर सवाल उठा रहा है।