VIDEO-बाड़मेर के धाकड़ भाजपा नेता का डर्टी वीडियो वायरल, पार्टी में मचा हड़कंप

बाड़मेर : राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में एक अश्लील वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को किसी महिला के साथ खेत में आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी खेत में ही बनाया गया है, जहां एक युवक ने चुपके से अपने मोबाइल में इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैली हुई है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को स्थानीय भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) का नेता बताया जा रहा है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है।

वीडियो करीब डेढ़ मिनट का है और इसमें रिकॉर्डिंग करने वाले युवक की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद व्यक्ति को कुछ कहता हुआ सुनाई देता है। इस घटना के बाद, वीडियो में मौजूद व्यक्ति और महिला दोनों उठते हैं, महिला घूंघट में नज़र आती है। यह वीडियो गुड़ामालानी क्षेत्र के एक स्थानीय भाजपा नेता का बताया जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा गर्म हो गई है।

एक स्थानीय यूट्यूब चैनल के द्वारा एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू में वह व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखते हुए कहता है कि उसकी रिश्तेदार महिला उसके खेत में काम करने आई थी। खेत में काम करने के दौरान, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और अब उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है।

इस मामले में अभी तक किसी भी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। इससे यह भी पता चलता है कि मामला अभी तक कानूनी दायरे में नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश और चर्चा का माहौल बना हुआ है। लोग इस घटना के बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं।

वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान स्थानीय भाजपा नेता पुरखाराम पटेल के रूप में की जा रही है। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। पुरखाराम पटेल गुड़ामालानी के निवासी बताए जा रहे हैं और वे भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी के पोस्टरों के साथ कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिससे लोगों का ध्यान इस मामले पर और भी ज्यादा केंद्रित हो गया है।

इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल, इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखना बाकी है। स्थानीय प्रशासन और भाजपा पार्टी की ओर से इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।