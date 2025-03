Video : म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से दो बार कांपी धरती, बैंकॉक तक महसूस किए गए भूकंप के झटके

नई दिल्ली। म्यांमार के एक के बाद एक भूकंप के दो तेज झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार को लगे भूकंप के ये झटके इतने तेज थे कि लोग दहशत में आ गए और अपने घरों-दफ्तरों से बाहर निकल आए। पहला भूकंप सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर आया, इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। इसके बाद दूसरा झटका दोपहर 12 बजकर दो मिनट पर आया, इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई।

#BREAKING A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar, according to the China Earthquake Networks Center.Neighboring regions, including Thailand and China's Yunnan Province, felt significant tremors.

— santosh singh (@SantoshGaharwar) March 28, 2025