VIDEO : स्मृति मंधाना की गायब इंगेजमेंट रिंग पर टिक गईं फैन्स की नजरें,पलाश मुच्छल से शादी टलने की खबरों के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर नजर आईं

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) शादी टलने की खबरों के बाद पहली बार सोशल मीडिया (Social Media) पर नजर आई हैं। उन्होंने एक टूथपेस्ट ब्रांड के प्रमोशनल वीडियो के साथ ‘सोशल मीडिया साइलेंस’ की चुप्पी तोड़ी। जैसे ही यह वीडियो पोस्ट हुआ, फैन्स की निगाहें तुरंत एक चीज पर जाकर टिक गईं, दरअसल, स्मृत‍ि के हाथों से उनकी इंगेजमेंट रिंग गायब थी।

वीडियो में स्मृति बेहद कैज़ुअल अंदाज में नजर आ रही हैं, लेकिन हाथ में रिंग न दिखने से फैन्स ने कमेंट सेक्शन में सवालों की बौछार कर दी। कुछ ने शूट के टाइमिंग पर सवाल उठाए, तो कुछ ने पूछा कि क्या यह वीडियो पुराना है। हाल ही में स्मृत‍ि की म्यूजि‍क कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) संग शादी के टलने की खबरें भी सुर्खियों में थीं। ऐसे में इस नए प्रमोशनल वीडियो ने चर्चा और बढ़ा दी है। हालांकि, स्मृति या उनके परिवार की ओर से अब तक किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

वीडियो में ऐसा क्या है जो स्मृत‍ि ने शेयर किया?

सुपरस्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने सोशल मीडिया से ब्रेक खत्म किया और पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) के साथ अपनी शादी आगे बढ़ने के बाद पहली बार पोस्ट किया। दरअसल, इस वीडियो में स्मृति एक पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड प्रमोशन कर रही है, जिसमें उन्होंने ओरल हेल्थ (Oral Health) के महत्व पर भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ की सलाह को याद कर रही है।

इस दौरान कई फैन्स ने उनका ऑनलाइन वेलकम (Online Welcome) किया, वहीं कुछ फॉलोअर्स ने तुरंत नोटिस किया कि स्मृति ने वीडियो में अपनी सगाई की अंगूठी नहीं पहनी हुई थी। हालांकि इस बात की कोई पुष्ट‍ि नहीं हो सकी है कि यह ऐड उनकी सगाई से पहले फिल्माया गया था या बाद में ऐसा हुआ है।