  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Video- एशिया कप पर ज्ञान देने वाले हरभजन ने पाकिस्तानी प्लेयर से मिलाया हाथ, लोगों ने लिया आड़े हाथों

Video- एशिया कप पर ज्ञान देने वाले हरभजन ने पाकिस्तानी प्लेयर से मिलाया हाथ, लोगों ने लिया आड़े हाथों

Harbhajan shook hands with Pakistani player: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर सवाल खड़े होती रहे हैं। एशिया कप 2025 में इसको लेकर सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर आलोचकों के निशाने पर थी। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी इसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया। जिनमें पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह भी शामिल थे। हालांकि, हरभजन अब एक नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Harbhajan shook hands with Pakistani player: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर सवाल खड़े होती रहे हैं। एशिया कप 2025 में इसको लेकर सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर आलोचकों के निशाने पर थी। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी इसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया। जिनमें पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह भी शामिल थे। हालांकि, हरभजन अब एक नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।

पढ़ें :- Bengaluru Robbery : बंगलूरू में फिल्मी स्टाइल लूट, सात करोड़ लेकर फरार हुए नकली 'RBI अफसर'

दरअसल, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेलने की सलाह देने वाले हरभजन पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाने को लेकर फैंस के निशाने पर आ गए हैं। उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहनवाज दहानी हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। ये घटना अबू धाबी T10 में 19 नवंबर को खेले गए मैच की है। इस मैच में एस्पिन स्टैलियंस (Aspin Stallions) के कप्तान हरभजन सिंह ने नॉर्दर्न वॉरियर्स Northern Warriors) की ओर से खेल रहे शाहनवाज दहानी से मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाया। इस मैच को वॉर‍ियर्स ने 4 रनों से जीता था।

पढ़ें :- Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, देखें- मंत्रियों की लिस्ट

गौरतलब है कि एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से पूरे टूर्नामेंट के दौरान हाथ नहीं मिलाया था। यही नहीं टीम ने टूर्नामेंट फाइनल में जीत के बाद पीसीबी चीफ और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की थी। जिसके बाद एक नया ट्रॉफी विवाद खड़ा हो गया था। अब तक भारतीय टीम को नकवी ने ट्रॉफी नहीं दी। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने की सलाह देने वाले हरभजन के दहानी से हाथ मिलाने पर फैंस ने कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि हरभजन ने जिस तरह मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाया, उससे उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर दिखा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता का आशीर्वाद

दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता...

Video- एशिया कप पर ज्ञान देने वाले हरभजन ने पाकिस्तानी प्लेयर से मिलाया हाथ, लोगों ने लिया आड़े हाथों

Video- एशिया कप पर ज्ञान देने वाले हरभजन ने पाकिस्तानी प्लेयर से...

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे कप्तान शुभमन गिल? अब उनके स्वास्थ्य को लेकर आई ये बड़ी अपडेट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे कप्तान शुभमन...

India vs Oman: आज ओमान को सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Oman: आज ओमान को सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया,...

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल

कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलना...