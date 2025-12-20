VIDEO-हार्दिक पंड्या ने अहमदाबाद में अर्धशतक जड़ने के बाद ऐसे किया सेलिब्रेट, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को दिया फ्लाइंग-किस

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया। पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रिका को 30 रनों से हरा दिया है।
अहमदाबाद। टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया। पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रिका को 30 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर थीं। जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे थे।
सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में होना था जो घने कोहरे के कारण रद्द हो गया था। इस मुकाबले में टीम इंडिया से मिले 232 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 201/8 का स्कोर ही बना पाई। इस बीच टीम इंडिया के घातक आलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं। हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने आखिरी मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी की, हार्दिक पांड्या की 25 गेंदों में 63 रन की जोरदार पारी ने भारत को 231/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया और भारत ने सफलतापूर्वक इसका बचाव किया।
इस दौरान हार्दिक पांड्या ने भी महज 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही हार्दिक पांड्याने अब बतौर भारतीय दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया है। छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद हार्दिक को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के स्टैंड में अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Girlfriend Mahieka Sharma) को फ्लाइंग किस (Flying-Kisses) करते देखा गया। प्रशंसकों को उनका यह अंदाज पसंद आया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हैं।
