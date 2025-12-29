VIDEO: रामपुर में ओवरलोडेड ट्रक डिवाइडर से टकराकर बोलेरो पर पलटा; ड्राइवर की मौत, कार पर लिखा था- उत्तर प्रदेश सरकार

Rampur Accident: यूपी के रामपुर में रविवार को एक ओवरलोडेड ट्रक डिवाइडर से टकराकर बोलेरो पर पलट गया। इस हादसे में बोलेरो की ड्राइवर की मौत हो गयी। हादसे का शिकार हुई कार पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। यह घटना थाना क्षेत्र गंज में पहाड़ी गेट के पास हुई। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, इस हादसे ने एक बार फिर ट्रकों या फिर बड़े वाहनों में ओवरलोडिंग को लेकर बहस छेड़ दी है।

जानकारी के अनुसार, हादसे में मरने वाले बोलेरो ड्राइवर की पहचान शहर के मुहल्ला गूजर टोला का रहने वाला फिरासत के रूप में हुई है। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्री ने बताया कि थाना क्षेत्र गंज में पहाड़ी गेट के पास एक भूसा से लदा हुआ ट्रक, बोलेरो पर पलट गया। इस हादसे में बोलेरो ड्राइवर की दबकर मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना की चना लगते ही इंस्पेक्टर कोतवाली, गंज, सिविल लाइंस के साथ-साथ सीओ सिटी और सीओ स्वर भी मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद ट्रक को क्रेन व जेसीबी की सहायता से उठाया गया और मृत बोलेरो ड्राइवर को निकाला गया।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक पर रामपुर का ही नंबर है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गयी। पुलिस के आने के बाद ड्राइवर के शव को निकाला गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों वाहन एक ही दिशा में जा रहे हैं। तभी ट्रक डिवाइडर से हल्का से टकराकर आगे चल रही बोलेरो पर पलट जाता है। इस घटना ने एक बार फिर ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के दावों की पोल खोलती है।