Video : भारतीय कप्तान शुभमन गिल से ऑस्ट्रेलिया में हुई बदतमीजी, हाथ मिलाते ही युवक ने लगाए ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के कप्तान शुभमन गिल (Captain Shubman Gill) के साथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक अजीब घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में एक फैन गिल से हाथ मिलाने के बाद अचानक ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ (Pakistan Zindabad) का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब शुभमन गिल (Shubman Gill) एडिलेड की सड़कों पर टहल रहे थे। इसी दौरान एक फैन उनके पास आया और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गिल ने जैसे ही फैन से हाथ मिलाया, उस शख्स ने तुरंत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ (Pakistan Zindabad) का नारा लगा दिया।

A Pakistani fan met Shubman Gill in Adelaide and said, "Pakistan Zindabad." pic.twitter.com/sfoqpeLOi0 — Sheri. (@CallMeSheri1_) October 22, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नारा सुनते ही शुभमन गिल हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए या उस शख्स से उलझे, वह शांति से आगे बढ़ गए। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने फैन की इस हरकत की आलोचना की है, वहीं गिल के शांत रवैये और परिपक्वता से स्थिति को संभालने की प्रशंसा भी की है।

गिल के रिएक्शन की हो रही तारीफ

गिल के साथ जो बदतमीजी हुई है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में गिल ने इस घटना के बाद जिस शांत भाव से रिएक्ट किय़ा है।उसकी सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। गिल ने शख्स के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया बल्कि एक शांत तरीके से इसका सामना किया। गिल ने एक बार फिर दिखा दिया कि मैदान के अंदर हो या फिर बाहर, उनका यह कूल अंदाज बरकार रहेगा।