Video-नेहरू जैकेट पहन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दिया सरप्राइज, जानें कैसा रहा रियक्शन?

तेल अवीव: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा के बीच कूटनीति के साथ-साथ सांस्कृतिक सौहार्द की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने पीएम मोदी (PM Modi) के सम्मान में आयोजित डिनर के दौरान पारंपरिक भारतीय परिधान (Nehru jacket) पहनकर सबको चौंका दिया। पीएम मोदी (PM Modi) ने इस व्यवहार की सराहना करते हुए इसे भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया।

नेहरू जैकेट में दिखे नेतन्याहू, मोदी ने कहा- ‘शानदार’

डिनर के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) हल्के स्लेटी रंग की नेहरू जैकेट (Nehru jacket) पहने हुए नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इस पल का वीडियो साझा करते हुए नेतन्याहू ने हिंदी में लिखा कि ‘हमारे संयुक्त रात्रिभोज से पहले, मैंने पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) को सरप्राइज दिया।’

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि ‘वाकई शानदार! भारतीय परिधान के प्रति आपका यह लगाव हमारे देश की संस्कृति के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है।’ वीडियो में पीएम मोदी (PM Modi) को यह कहते हुए भी सुना गया, ‘यह एक भारतीय पोशाक है,’ जो दोनों नेताओं के बीच की गहरी मित्रता को प्रदर्शित करता है।

पीएम मोदी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पारंपरिक भारतीय लुक की तारीफ की

रणनीतिक बैठक और अहम समझौते

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बाद, आज गुरुवार को दोनों नेता यद वाशेम (Yad Vashem) स्मारक का दौरा किया। इसके बाद किंग डेविड होटल में एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करना है।

दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार और कूटनीतिक क्षेत्रों से संबंधित कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। बैठक के बाद दोनों प्रधानमंत्री एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य भी जारी करेंगे।

‘आयरन डोम’ और ‘प्रोजेक्ट कुशा’ पर टिकीं नजरें

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा सहयोग है. भारत, इजरायल की प्रसिद्ध ‘आयरन डोम’ (Iron Dome) तकनीक हासिल करने की दिशा में अंतिम चरण में है। यह केवल एक खरीद समझौता नहीं है, बल्कि भारत के स्वदेशी “मिशन सुदर्शन चक्र” (प्रोजेक्ट कुशा) का एक मुख्य हिस्सा होगा।

इजरायल ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत इस तकनीक को भारत को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत में ही इसका निर्माण हो सकेगा। इसके अलावा, भारत इजरायल के नए ‘आयरन बीम’ (Iron Beam) लेजर सिस्टम में भी रुचि दिखा रहा है, जो कम लागत में ड्रोन और छोटे रॉकेटों को नष्ट करने में सक्षम है. भारत का लक्ष्य 2030 तक एक अभेद्य राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना है। प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) अपनी यात्रा के दौरान इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।