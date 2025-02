VIDEO : शिकागो एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, रनवे पर टकराने से बचे दो विमान

Chicago Airport Emergency Landing: अमेरिका के शिकागो मिडवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Chicago Midway International Airport) पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां साउथवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 2504 (Southwest Airlines Flight 2504) को लैंडिंग से ठीक पहले इमरजेंसी में रोकना पड़ा, क्योंकि रनवे पर पहले से मौजूद एक प्राइवेट जेट अचानक घुस आया। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 8:50 बजे (लोकल टाइम) की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओमाहा, नेब्रास्का से आ रही साउथवेस्ट फ्लाइट 2504 (Southwest Airlines Flight 2504) लैंड करने वाली थी, तभी बॉम्बार्डियर चैलेंजर 350 नामक प्राइवेट जेट ने गलती से रनवे पार कर लिया।

✈️Two planes✈️ came face to face on the runway.

A passenger plane of Southwest Airlines narrowly avoided a collision with a private jet in Chicago ,USA.The pilot showed great intelligence and wisdom.#Chicago #FlightCrash #Viral #Trump #Trending #AI #DOGE #Crypto #ZELENA #MAGA pic.twitter.com/7oj9qQ8s8n

— Sanjeev (@sun4shiva) February 26, 2025